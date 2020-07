Montag, 20. Juli 2020 08:24 Uhr

Jenny Elvers: „Mich schreiben ganz oft junge Männer an“

Selbstdarstellerin Jenny Elvers hat keine Lust, mit einem viel jüngeren Mann zusammen zu sein.

Die 48-jährige Schauspielerin bekommt regelmäßig Nachrichten von Jungs, die ihre Söhne sein könnten. Interessiert ist sie daran nicht.

Im Interview mit der Münchener Illustrierten ‚Bunte‘ verrät Jenny: „Mich schreiben ganz oft junge Männer auf Instagram an. Aber darüber muss ich lachen, sie könnten meine Söhne sein.“

Ihr Sohn Paul ist 19 und bereitet sich gerade darauf vor, das elterliche Nest zu verlassen. Wo er hin will, weiß Paul auch schon: „Mein Traumberuf wäre, zur Polizei zu gehen.“

Elvers ist gerne Single

Derweil verriet die Ex von Heiner Lauterbach vor einer Weile, dass sie total zufrieden damit ist, Single zu sein. Nach ihrer letzten Trennung sagte sie der ‚Bunte‘: „Ich war gern verheiratet und genoss es, in einer festen Beziehung zu sein. Aber nun, so ganz ohne Mann, fühle ich mich absolut frei. Ein herrliches Gefühl.“

Quelle: instagram.com

Auch ihre Alkoholabhängigkeit ist seit einiger Zeit Geschichte: „Der Alkohol hätte mich fast umgebracht. Heute mache ich Leistungssport, trainiere Eiskunstlauf, jogge, mache Yoga.“ (Bang)