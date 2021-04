Jessica Simpson litt sehr unter Bodyshaming

15.04.2021 09:40 Uhr

Jessica Simpsons Mutter enthüllt, welch schwerwiegende psychischen Folgen Bodyshaming für ihre Tochter hatte. Die Sängerin musste als junger Star harsche Kritik an ihrem Körper über sich ergehen lassen.

Jessica Simpsons Gewicht hat schon immer geschwankt. Darunter hat sie sehr gelitten, denn nicht selten bekam sie deswegen fiese Sprüche gedrückt. So schlimm war es wirklich

Sie wurde verurteilt

Ihre Mutter Tina Simpson deckt nun auf, wie hart diese Zeit wirklich für Jessica war. „Ich muss ehrlich sein: Die schwerste Sache mit Jessica war ihr Gewicht. Es ist unglaublich, wie die Leute sie verurteilen. Bodyshaming ist eine fürchterliche Sache und kein Mädchen sollte das durchmachen müssen – und auch kein Junge. Punkt“, erklärt Tina in der „Today“-Show.

„Heute bricht mein Herz“

Die konstante öffentliche Kritik an ihrer Figur habe die „I Wanna Love You Forever“-Interpretin schwer mitgenommen. „Es katapultierte alle verschiedenen Arten von Emotionen und Dinge in ihr Leben. Und dann führte es dazu, dass sie ein Einsiedler sein wollte und sich verstecken wollte und ihr Haus nicht verlassen wollte“, fügt die besorgte Mutter hinzu.

In ihrer Autobiografie „Open Book“ hatte Jessica einen beispielhaften Tagebucheintrag veröffentlicht, den sie 2009 verfasst hatte. Darin ist ihr Schmerz angesichts des Bodyshamings deutlich zu erkennen: „Heute bricht mein Herz, weil Leute sagen, dass ich fett bin. Wieso setzt mir die grausame Meinung der Welt zu?“