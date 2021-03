Jessie J: Nach Channing Tatum mit neuem Freund gesichtet

27.03.2021 09:41 Uhr

Jessie J ist mit ihrem neuen Freund Max Nguyen an die Öffentlichkeit gegangen.

Die 32-Jährige Sängerin – die zuvor mit Hollywood-Schauspieler Channing Tatum in einer On-Off-Beziehung war – wurde am Donnerstag (25. März) mit ihrem neuen Mann in Los Feliz, Kalifornien gesehen.

Die „Bang Bang“-Sängerin, die sich erst letztes Jahr von Channing trennte, kündigte der Welt Anfang des Monats ihre neue Romanze an, als sie eine Reihe von Fotos in den sozialen Medien postete, um ihre Liebe zu dem Choreografen zu erklären.

Restaurantbesuch

Jessie J und Max Ngyen wurden nun in lässiger Kleidung und Gesichtsmasken gesehen, als sie ein Restaurant verließen.

Jessie begann, ihren neuen Freund vier Monate nach der Trennung von Channing zu daten. Nachdem sie sich ein zweites Mal getrennt hatten, behauptete eine Quelle, dass Jessie und Channings langjährige Probleme es ihnen unmöglich gemacht hätten, ihre Beziehung fortzusetzen.

Hat Jessie J diesmal mehr Glück?

Der Insider sagte damals: „Sie bedeuteten einander genug, um es noch einmal zu versuchen, aber sie erkannten, dass es besser war, getrennte Wege zu gehen.“ Eine andere Quelle behauptete, dass „die gleichen Probleme immer noch auftauchen“. Seit Oktober 2018 war Jessie mit dem Schauspieler liiert und wohnte mit ihm in England. Das Paar trennte sich im Frühjahr 2020.

Hoffentlich wird die Sängerin mit ihrem neuen Freund mehr Glück in der Beziehung haben. (Bang)