Jesy Nelson: Alle buhlen um die Ex-Little-Mix-Sängerin!

Jesy Nelson: Alle wollen die Ex-Little Mix-Sängerin!

18.04.2021 11:20 Uhr

Ex-Little-Mix-Star Jesy Nelson kann sich vor Angeboten offenbar kaum retten.

Die britische Sängerin verkündete im Dezember, ihre Girlgroup Little Mix zu verlassen, da ihr der psychische Druck zu viel geworden sei. Seitdem verfolgt die 29-Jährige eine Solokarriere und ist gerade dabei, neue Musik aufzunehmen.

Vertragspoker

Und es scheint ganz so, als habe sie genau die richtige Entscheidung getroffen. Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, kämpfen gleich mehrere Plattenlabel dafür, einen Vertrag mit ihr zu bekommen. Bei der fraglichen Summe soll es sich um stolze zwei Millionen handeln. „Jesys Tracks haben die Musikindustrie aufgewirbelt und sie hat lukrative Angebote von ein paar großen Plattenlabeln auf den Tisch, die alle unbedingt wollen, dass sie unterschreibt“, schätzt ein Insider die Lage ein.

„Ihr liegt die Welt zu Füßen“

Für die Künstlerin sei es eine „aufregende“ Zeit.

In den letzten Wochen arbeitete sie bereits mit den Produzenten Patrick Patrikios und Hanni Ibrahim zusammen, die 2016 an der Little Mix-Single „Touch“ mitgewirkt hatten. „Ihr geht es super und sie liebt es, kreativ im Studio zu sein. Wenn alles nach Plan läuft, bringt sie dieses Jahr Musik heraus und landet einige todsichere Hits. Die Welt liegt ihr zu Füßen“, ist sich der Vertraute sicher.

Im Dezember verkündete Jesy Nelson das Aus

Jessy Nelson (29) hatte die Girlband im Dezember nach 9 Jahren verlassen. In einem Statement auf Instagram nannte sie im Dezember 2019 die vergangenen neun Jahre die „wunderbarste Zeit ihres Lebens“. Weiter erklärte sie ihren über 7 Millionen Followern: „Die Wahrheit ist, in der Band zu sein, hat meine geistige Gesundheit wirklich belastet. Ich finde den ständigen Druck, in einer Girlband zu sein und die Erwartungen zu erfüllen, sehr schwer“. (Bang/KT)