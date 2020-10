01.10.2020 08:50 Uhr

Jon Bon Jovi verrät sein Ehe-Geheimnis

Jon Bon Jovi enthüllt das Geheimnis seiner glücklichen Beziehung. Seit 40 Jahren ist der Bon Jovi-Frontmann mittlerweile mit seiner Frau Dorothea Bongiovi liiert. Bereits im Teenageralter kam das Paar zusammen und an seiner Liebe hat sich bis heute nichts geändert.

Damit schwimmt der Musiker gegen den Strom, denn gerade Rocker sind nicht unbedingt für ihre stabilen, monogamen Beziehungen bekannt. Auf die Frage, was hinter seiner erfüllten Ehe steckt, antwortet der 58-Jährige: „Gegenseitiger Respekt.“

„Sie ließ mich in Geschichte von ihr abschreiben!“

Und weiter: „Wir sind zusammen aufgewachsen und miteinander gewachsen. Und wir mögen einander sehr. Wir wollen Zeit miteinander verbringen.“Im Gespräch mit dem „People“-Magazin lassen sich die Turteltauben mehr Details über den Beginn ihrer Romanze entlocken.

„Sie ließ mich in Geschichte von ihr abschreiben!“, erinnert sich der Musiker lachend zurück. „Sie hat mich von der ersten Minute an, in der ich sie gesehen habe, fasziniert – und das hat sich seit 40 Jahren nicht geändert.“

Der „Poster Boy“ für verheiratete Rocker

Wie Dorothea scherzend hinzufügt, sei sie „schon immer gut darin gewesen, Potenzial zu erkennen. Ich habe eine Begabung.“ Kürzlich bezeichnete sich der „It’s My Life“-Star als „Poster Boy“ für verheiratete Rocker. Er sei stolz darauf, ein Aushängeschild zu sein.

Der Zeitung ‚The Times‘ sagte Jon: „Ich bin gesegnet worden, meine Frau so lange in meinem Leben zu haben, und es hat das Leben zu Hause ausgeglichen gemacht. Darüber musste ich mich nicht ärgern. Ich habe gesehen, wie meine Jungs Scheidungen und schwierige Zeiten durchmachten, und es ist nicht einfach, so etwas nicht mit auf die Bühne zu nehmen.“

„Ich bin der Einzige, der das Glück hat, nicht geschieden zu sein“

Tatsächlich sei er aus seiner Band der Einzige, der das Glück habe, noch immer mit der Liebe seines Lebens verheiratet zu sein, aber auch anderen Musikern sei es ähnlich ergangen wie ihm.

„Ich bin der Einzige, der das Glück hat, nicht geschieden zu sein. Bono ist genauso lange oder länger verheiratet, Bruce Springsteen ebenso. Aber ich muss diesen Ruf akzeptieren, das Aushängeschild für verheiratete Rockstars zu sein. Damit bin ich zufrieden.“

Ein jugendliches Hobby

Jon Bon Jovi hat übrigens ein neues – sehr jugendliches – Hobby: TikTok. Nun gesellt sich der 58-jährige „It’s My Life“-Rocker zu sämtlichen halbwegs minderjährigen Influencern, die auf TikTok kurze Tanz-, Schmink- oder Lip-Sync-Videos hochladen. Kann man machen, könnte man aber auch lassen, aber jetzt ist er halt da …

Eigentlich hätte Bon Jovi – wie sämtliche andere Acts auch – in diesem Sommer viele Shows gespielt, doch dann kam es anders – Dank Corona! Nun hatte auch der alternde Schönling die Gelegenheit, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die die coolen Kids heute so machen.