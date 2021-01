14.01.2021 17:57 Uhr

Judi Dench (86) wurde gegen Corona geimpft: „Ein toller Start!“

Judi Dench hat die erste Dosis ihres Covid-19-Impfstoffs erhalten. Die 86-jährige Hollywood-Ikone hat vor kurzem die erste von zwei Dosen des Coronavirus-Impfstoffs erhalten und soll in ein paar Monaten die nächste Dosis erhalten.

Über die Impfung sagte die Grande Dame gegenüber BBC News: „Ich habe [den Coronavirus-Impfstoff]. Ich hatte eine vor einer Woche, also denke ich, dass meine nächste in etwa 11 Wochen ist, das ist ein toller Start!“

„Wir haben uns unglaublich viel zugemutet“

Judi Dench hat es während des Lockdowns genossen, wieder zur Arbeit zu gehen und vor der Kamera zu stehen. „Ich hatte vor, etwas zu filmen, was verschoben wurde. Ich konnte in dieser Zeit mit Kenneth Branagh drehen, der einen Film über seine Kindheit in Belfast geschrieben und gedreht hat …“

Und weiter: „Wir haben uns alle unglaublich viel zugemutet und alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Alle trugen Masken und alles. Wir waren also gut behütet. Es war eine große Erleichterung, etwas zu tun, es war aber auch aufregend zu dieser Zeit”, so die Schauspielerin dankbar weiter.

„Es ist schrecklich!“

Judi Dench kann dem Älterwerden nichts Gutes abgewinnen. Die 85-jährige Schauspielerin hat darauf bestanden, dass es „nichts“ Gutes am Älterwerden gibt, und ist nicht einverstanden mit der Meinung von Leuten, die behaupten, das Alter sei „eine Einstellung“. Auf die Frage, was ihr am Alter von 85 Jahren am besten gefalle, antwortet die Hollywood-Grande Dame im Interview mit der Zeitschrift ‚Vogue‘: „Nichts“.

Sie stellt klar: „Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich denke nicht darüber nach. Ich will nicht darüber nachdenken. Sie sagen, Alter ist eine Einstellung… Es ist schrecklich.“ Die Oscar-Preisträgerin musste 2017 ihren Führerschein abgeben, als sich ihr Sehvermögen zu verschlechtern begann – auch eine Sache, mit der sich Judi nur schwer abfinden kann. „Das ist der schlimmste Schock für Ihr System. Grässlich. Es ist schrecklich, so abhängig von Menschen zu sein.“

Zeiten ändern sich

Judis Tochter Finty Williams – die sie zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann Michael Williams hat – besteht jedoch darauf, dass ihre Mutter tatsächlich diejenige ist, auf die sich die Menschen verlassen. Finty fügt dem Interview hinzu:

„Sie sorgt sich sehr um alle. Das war schon immer so. Wenn Menschen verletzt sind, rufen sie sie an. Aber ich glaube, das macht sie sehr traurig. Es gab viele Dinge, die sie früher tun konnte, die sie jetzt nicht mehr tun kann, wie Handarbeit und Briefe schreiben.“ (Bang)