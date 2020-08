12.08.2020 09:32 Uhr

Jürgen Drews über „König von Mallorca“-Video: „Natürlich ist es Trash“

Jürgen Drews hat über seinen Künstlernamen gesprochen. Der Musiker ist seit Jahren unter seinem Künstlernamen „König von Mallorca“ deutschlandweit bekannt.

Den Namen hatte ihm 1999 Moderator Thomas Gottschalk gegeben, seitdem wird der Schlagersänger von allen so genannt, aber wie steht er eigentlich dazu?

So denkt er über seinen Spitznamen

Auf die Frage, ob er den Namen überhaupt mag, antwortete der 75-Jährige jetzt im Interview mit der „Berliner Zeitung“:

„Später nahmen wir das berühmt-berüchtigte Video zur Single auf, mit Königskrone und Umhang. Es steckte schon viel Selbstironie darin, wenn ich am Ende wie einst der Bayern-König Ludwig II. im See abtauche. Natürlich ist es Trash, aber ich habe damit immer gern kokettiert, weil ich mich hier nicht als Jürgen Drews, sondern als Kunstfigur sehe.“

Seine Tochter macht auch Musik

Am 17. August wird der Sänger sein Buch „Es war alles am besten“ auf den Markt bringen. Und auch seine Tochter Joelina will in Papas Fußstapfen treten.

Seit einigen Monaten nennt sich die Sängerin deshalb Joedy, ein Spitzname, den ihre Freunde ihr verpasst haben. Unter diesem Alias will die Sängerin ihre neuen Tracks veröffentlichen.

Darum neuer Name

Gegenüber dem Klatschportal „Promiflash“ erklärte sie: „Da mich viele unter meinem alten Namen auch mit englischer Musik verbunden haben, auch vielleicht mit Dingen, von denen ich mich einfach loslösen wollte, war es mir wichtig, einen neuen Namen zu wählen.“

Dabei stellt Joedy jedoch klar, dass es ihr nicht darum gehe, sich von ihrem berühmten Vater zu distanzieren.

Gemeinsamer Auftritt

Beim Schlager-Event „Schlager, Stars & Sterne“ traten Joelina und Jürgen Drews gemeinsam auf. Sie performten die Nummer „We’ve Got Tonight“. Wer weiß, vielleicht folgen schon ganz bald weitere Duette von Papa und Tochter.