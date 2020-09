07.09.2020 20:44 Uhr

Justin Bieber möchte seinem Kind ein guter Vater sein

Justin Bieber will alles dafür tun, um ein "guter Ehemann und zukünftiger Vater" zu sein. Das hat er sich laut einem Instagram-Post vorgenommen.

Justin Bieber wirft auf Instagram einen emotionalen Blick zurück auf seine turbulente Vergangenheit. Bereits als junger Teenager stieg er zum Youtube-Star auf und kam in den folgenden Jahren von der rechten Bahn ab. „Ich komme aus einer Kleinstadt in Stratford, Ontario. Ich hatte keine materiellen Dinge und war nie von Geld oder Ruhm motiviert. Ich liebte einfach die Musik“, schreibt der 26-Jährige neben einem Bild von sich selbst auf Instagram.

Quelle: instagram.com

Beziehungen haben unter seinem Ego gelitten

Nach seinem kometenhaften Durchbruch änderte sich jedoch alles. „Als ich ein Teenager wurde, ließ ich meine Unsicherheiten und Frustrationen diktieren, worin ich meinen Wert steckte. Meine Werte änderten sich langsam. Ego und Macht begannen, überhand zu nehmen und meine Beziehungen litten darunter“, gesteht Justin.

Gläubiger Christ

Dabei sei alles, was er wolle und brauche, „gesunde Beziehungen“, wie etwa mit seiner Frau Hailey Bieber. „Ich will von Wahrheit und Liebe motiviert sein. Ich will mir meiner blinden Flecken bewusst sein und aus ihnen lernen“, gelobt der Musiker. Sein christlicher Glaube helfe ihm dabei, ein besserer Mensch zu sein.

Jesus zeigt ihm die Richtung

„Ich will in den Plänen wandeln, die Gott für mich hat und nicht versuchen, es selbst zu machen. Ich will meine selbstsüchtigen Wünsche täglich aufgeben, damit ich ein guter Ehemann und zukünftiger Vater sein kann“, erklärt der „Sorry“-Interpret. „Ich bin dankbar, dass ich mit Jesus gehen kann, denn er weist die Richtung.“

Er möchte Kinder aber…

Justin Bieber und seine Hailey sind seit 2018 miteinander verheiratet. In letzter Zeit hat der 26-Jährige bereits mehrfach betont, dass er bereit sei, Vater zu werden. Doch auf der anderen Seite möchte der Sänger auch nichts überstürzen. „Ich möchte erst auf Tour gehen, es genießen, verheiratet zu sein, ein bisschen zu zweit reisen und unsere Beziehung noch etwas festigen“, erklärte er im April gegenüber „Apple“. (Bang/KT)