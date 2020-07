Freitag, 24. Juli 2020 18:11 Uhr

Justin Bieber plant für 2021 große Tournee

Justin Bieber wird sich im Jahr 2021 auf seine "Changes Tour"-Tournee begeben. Der "Yummy"-Interpret war wegen der Corona-Pandemie dazu gezwungen, seine gesamte internationale "Changes"-Tournee für sein fünftes Studioalbum zu verschieben.

Nun bestätigte er, dass die Shows im nächsten Jahr stattfinden werden. In einem Statement verriet der Künstler: „Ich kann es nicht erwarten, da raus zu gehen und mich auf dieser Tournee mit meinen Fans in Verbindung zu setzen. Wir haben in diesen Jahr so viel durchgemacht. Mehr denn je haben wir gemerkt, wie sehr wir einander brauchen und wie bedeutsam diese Momente wirklich sein können.“

Große Pläne

Justin wird mit seiner weltweiten Tournee, die seine erste nach einer Pause von vier Jahren sein wird, am 2. Juni 2021 beginnen und bisher wurden lediglich die Termine für seine Auftritte in Nordamerika bekanntgegeben.

Die Tournee wird in der Pechanga Arena in San Diego beginnen, bevor sie am 15. August mit einer letzten Show im Golden 1 Center in Sacramento in Amerika endet.

Quelle: instagram.com

Justin hatte zuvor im April in einem Statement auf Twitter erklärt, dass seine „Changes Tour“-Shows zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden würden.