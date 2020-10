Kanye West releast neuen Song mit DaBaby

19.10.2020 20:51 Uhr

Kanye West teilte einen Videoclip seiner anstehenden Kollaboration mit DaBaby. Der Rapper postete das Video nur weniger Stunden nachdem er seinen Fans die Veröffentlichung des Songs über seinen Account auf Twitter mitteilte.

Kanye West veröffentlichte einen Screenshot seiner Nachrichten an den „Suge“-Interpreten, in denen Letzterer enthüllte, dass er seinen Teil des Songs noch vor Sonntag fertiggestellt haben wird.

DaBaby, der sich vor kurzem mit Dua Lipa für einen Remix von „Levitating“ zusammentat, antwortete: “Werde das heute Abend an dich zurücksenden.“

Und Kanye war so begeistert über die Zusammenarbeit mit dem Künstler, dass er über seinen Social Media-Account am Sonntag (19. Oktober) einen 16-sekündigen Clip von DaBabys Songtext teilte.

DABABY TURNED THIS VERSE AROUND SO QUICK ITS INSPIRATIONAL TO SEE HOW FAST WE CAN MOVE AS A PEOPLE. I HAD TO GIVE YALL AT LEAST A SNIPPET. pic.twitter.com/Ap1SNAmFNK

— ye (@kanyewest) October 19, 2020