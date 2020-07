Kanye West will bis 2021 eine Million seiner Yeezy-Treterchen herstellen

Kanye West plant, bis zum Jahr 2021 eine Million Paar von Yeezy-Schuhen in Wyoming herstellen zu lassen. Ein Repräsentant des "Wash Us in the Blood"-Rappers erklärte gegenüber "Business of Fashion", dass auch die Produktion von Bekleidung unter dem Markennamen "kurz darauf" in Amerika beginnen wird.

Die Neuigkeiten über die Pläne der Legende des Hip-Hops folgen auf die News, dass er einen zehnjährigen Vertrag für eine neue Kollektion mit dem Modehaus Gap unterzeichnete.

Auch seine Kim betreibt fleißig Promo

Der 43-Jährige wird Yeezy Gap im nächsten Jahr auf den Markt bringen, eine Kollektion mit Kleidung für Männer, Frauen und Kinder. Kanye twitterte: „YEEZY UND GAP HABEN SICH ZUSAMMENGESCHLOSSEN #WESTDAYEVER.“

Kanyes Ehefrau, der Reality-TV-Star Kim Kardashian, enthüllte via Twitter: „Wer Kanye kennt, der weiß, wie sehr ihm Gap und Yeezy bedeuten, weshalb diese Partnerschaft ein Traum ist, der wahr wurde! Ich bin so stolz auf ihn. Ihr werdet davon begeistert sein, was sie zu bieten haben! #WestDayEver.”

Kanye soll bereits als Teenager in einem Gap-Geschäft in Chicago gearbeitet haben und freut sich somit auf die Kollaboration mit dem Modehaus. (Bang)