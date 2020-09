18.09.2020 09:44 Uhr

Kate Moss kann nicht ohne ihre Diamanten

Kate Moss trägt ihre Diamanten sogar im Meer. Die Beauty scheint einfach nicht ohne ihren Schmuck zu können.

„Wenn ich auf Ibiza bin, trage ich am Strand gerne Diamanten. Wenn ich im Meer schwimmen gehe, trage ich manchmal nur meinen Smaragdring, den ich von Jade Jagger bekommen habe, weil die Farben so wunderschön im Wasser aussehen“, verrät die 46-Jährige im Interview mit dem „Vogue“-Magazin.

Darum trägt sie ständig Schmuck

„Ich weiß, dass das ziemlich dekadent klingt, aber das ist der Grund, wieso ich Schmuck liebe – es bringt mir Freude.“ Für das Supermodel ist Schmuck untrennbar mit Erinnerungen verbunden. „Ich werde mich immer an diese diamantene Tiffany-Kette erinnern, die ich bei meinem ersten Schmuck-Fotoshooting mit Camilla Nickerson für die amerikanische ‚Vogue‘ getragen habe“, erzählt sie.

Geschenk zur Geburt ihrer Tochter

„Ich dachte ‚Oh mein Gott, das ist die verträumteste Sache, die ich je gesehen habe‘ und jemand hat sie für mich gekauft! Das war ein sehr denkwürdiger Moment.“ Ein anderes edles Stück stellt ein Ring dar, den sie zur Geburt ihrer Tochter Lila (17) bekam. „Viele Sachen stammen von Geburtstagen oder wenn ich mir selbst etwas gegönnt habe oder sie sind Geschenke von Leuten“, verrät Kate.

Kate Moss kann nicht widerstehen

Die Blondine selbst sei eine „Impulskäuferin“. So gesteht sie: „Wenn ich es vom ersten Moment an liebe, muss ich es haben. Wenn ich es genau in dieser Sekunde tragen will, kann ich den Laden nicht ohne verlassen.“ Klingt ganz danach, als würde sich die Beauty des Öfteren mal was gönnen.

Drogen und Alkohol

Während Kate Moss ihr Leben mittlerweile im Griff zu haben scheint, sorgte die 46-Jährige früher hingegen immer wieder für Negativschlagzeilen. In der Vergangenheit führte die Beauty ein exzessives Nachtleben. Dabei konsumierte das Model neben Alkohol auch Drogen. 1998 landete Moss in einer Entzugsklinik. Danach setzte sie ihre Karriere als Model erfolgreich fort.

(Bang/KT)