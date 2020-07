Kate Moss: Will sie etwa „Mitarbeiterin des Monats“ werden?

Eli Mizrahi hat die Arbeitsmora von Kate Moss gelobt. Das 46-jährige Supermodel ist in der aktuellen Werbekampagne für die Mônot-Kollektion des libanesischen Designers zu bewundern, die in Al Ula in Saudisch-Arabien aufgenommen wurde.

Mizrahi enthüllte gegenüber der arabischen „Vogue“: „Für diese Kampagne standen mir keine Millionen zur Verfügung. Aber man weiß es nie, bis man es versucht. Ich hatte meine kleine Armee an Helfern; Carine Roitfeld war mit an Board und ich überzeugte die Talente, dass sie auf diesen Moment – 24 Stunden in Al Ula – als etwas Besonderes zurückblicken würden.“

Quelle: instagram.com

Die Erste am Set

Und weiter: „Kate Moss kam nicht einfach nur an, sondern sie war eine der Ersten am Set um 5 Uhr morgens und die Letzte, die ging.“

Neben Kate sind in der Kampagne weitere Models wie Mariacarla Boscono, Candice Swanepoel, Jourdan Dunn, Amber Valletta, Xiao Wen und Alek Wek mit von der Partie.

Obwohl die Werbekampagne mit berühmten Gesichtern gespickt ist, erklärte Mizrahi, dass er nicht möchte, dass die Massen Zugang zu seinem Label haben. (Bang)