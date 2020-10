14.10.2020 08:33 Uhr

Katie Price „arbeitet“ gerade an Baby Nummer sechs!

Katie Price und Carl Woods machen einen „Baby-Mach-Urlaub“. Die 42-Jährige ist bereits Mutter von fünf Kindern. Jetzt könnte bald ihr sechstes Kind dazukommen.

Katie Price hat den 18-jährigen Sohn Harvey mit Dwight Yorke, die 13-jährige Tochter Princess und den 15-jährigen Sohn Junior mit Peter André sowie den siebenjährigen Sohn Jett und die sechsjährige Tochter Bunny mit Kieran Hayler.

Katie Price macht sogar eine „Fruchtbarkeitsdiät“

Für Katie ist die Familienplanung aber offenbar noch nicht abgeschlossen, weshalb das Paar, das seit vier Monaten zusammen ist, nun im Urlaub versuchen wolle, ein Baby zu machen.

Dazu planen die beiden angeblich eine Reise auf die Malediven und das ehemalige Glamourgirl soll dafür sogar eine „Fruchtbarkeitsdiät“ machen, die ihr helfen soll, mit ihrem sechsten Kind schwanger zu werden.

Sie wollen unbedingt „Babys machen“

Ein Insider sagte nun gegenüber „The Sun Online“: „Katie ist wirklich aufgeregt und hat allen gesagt, dass sie und Carl den ganzen Urlaub damit verbringen werden, Babys zu machen. Niemand würde sich wundern, wenn sie mit ihrem sechsten Baby schwanger zurückkehren würde.“

Und weiter: „Sie nimmt bereits Folsäure und macht eine „Fruchtbarkeitsdiät“ mit viel Spinat und Vitaminen. Das geht bei den beiden zwar ziemlich schnell, aber wie Katie sagt, wird sie nicht jünger.“

Katie hat sich das Gesicht ihres Freundes stechen lassen

Katie Price und Carl Woods daten zwar erst seit ein paar Monaten. Jetzt haben sie sich aber schon das Gesicht des jeweils anderen tätowieren lassen!

Derzeit ist Katie Price wohl am bekanntesten durch ihren Unfall in der Türkei, bei dem sie sich beide Füße und Fußknöchel gebrochen hat. Seitdem kann sie nur noch Rollstuhlfahren und wird frühestens in sechs Monaten wieder laufen können. Jetzt macht die 52-Jährige erneut Schlagzeilen – mit einem crazy Tattoo.

Ihre Liebe geht unter die Haut

Die beiden haben sich gemeinsam Tattoos stechen lassen – und dokumentieren das auf ihrem YouTube-Kanal. Das Motiv: Das Gesicht des jeweils anderen! Der Ort: direkt auf dem Unterarm.

Und das schon nach ein paar Monaten Beziehung. Katie geht sogar noch ein Stück weiter. Das Model möchte ihrem Liebsten den ganzen Unterarm widmen! Sie hat noch ein kleines Tattoo am Handgelenk, in dem „Katie & Carl“ steht, sowie die Initialen ihrer Kinder.