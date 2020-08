19.08.2020 09:18 Uhr

Katie Price kann nichts mehr essen

Katie Price hat keinen Appetit mehr. Zuletzt brach sich die Skandalnudel beide Füße. Seitdem hat sie drei Kilo abgenommen.

Katie Price hat sich bei einem schrecklichen Unfall während ihrer Ferien in der Türkei die Füße gebrochen, nachdem sie von einer Mauer gesprungen war. Seitdem sind ihre Schmerzen offenbar so schlimm, dass die Reality-TV-Darstellerin noch nicht mal ein paar Bissen herunterbekommt.

Quelle: instagram.com

Katie Price kann nicht mehr schlafen

Als Resultat hat sie bereits über drei Kilo in kürzester Zeit verloren. „Katie nimmt gerade all diese Schmerzmedikamente, aber sie kann einfach nicht schlafen und sie hat so große Schmerzen. Sie isst auch nichts mehr, was wirklich ungewöhnlich für sie ist. Sie hat seit der Operation schon über drei Kilo verloren“, so ein Sprecher der 42-Jährigen gegenüber „Sun Online“.

Auch interessant:

Sie war schon zuvor sehr dünn

„Sie war schon vorher zierlich, deswegen versucht jetzt jeder, sie zum Essen zu bewegen, weil sie wirklich nicht viel mehr verlieren kann“, erklärte er weiter. Aktuell fühle sich das Model geschwächt und ausgelaugt, nachdem es gerade erst wegen der Brüche eine Operation durchstehen musste.

Galerie

Reha startet bald

„Dass sie nicht in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern und ihr Essen selbst vorzubereiten, hatte einen großen Einfluss auf ihr Gewicht. Katie musste in den letzten Wochen mit einer ganzen Menge klarkommen. Aber bald kommt die Reha mit geplanten Mahlzeiten und Katie wird bald wieder ihr Kämpfergewicht erlangt haben“, so der Sprecher außerdem.

Katie hat Sexverbot

Doch das ehemalige Model muss nicht nur auf Essen, sondern auch auf Geschlechtsverkehr verzichten. „Katie wurde gesagt, sie muss sich hinlegen und darf sich für zwei Wochen nicht bewegen, wenn sie nach Hause kommt. Sie wird ihre Beine hochlegen müssen, das ist ihre beste Chance für eine Genesung – und das bedeutet kein Sex oder Herumlaufen“, erklärte zuletzt ein Bekannter gegenüber „The Sun Online“.

„Die einzige Zeit, in der es ihr erlaubt ist, sich zu bewegen, ist es, wenn sie auf die Toilette geht. Es wird ein schwerer Test, aber Katie wird sich an die Anordnungen ihres Arztes halten“, so der Insider überzeugt.(Bang/KT)