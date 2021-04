Katie Price will noch dieses Jahr mal wieder heiraten

27.04.2021 20:15 Uhr

Katie Price hat verraten, dass sie Carl Woods noch in diesem Jahr heiraten wird.

Der 42-Jährige Reality-Star und ihr 32-jähriger Partner haben sich kürzlich verlobt. Und nun lässt Katie verlauten, dass das Paar noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten will – aus einem traurigen Grund.

Katie Price möchte, dass ihre todkranke Mutter Amy „gesund genug“ ist, um an ihrem besonderen Tag dabei zu sein, und so plant sie bereits jetzt ihre Hochzeit. Sie gab zu, dass „die Zeit kostbar ist“ und erzählte dem ‘OK!’-Magazin: „Ich möchte, dass meine Mutter ruhig schlafen kann, weil sie weiß, dass ich endlich jemanden gefunden habe, mit dem ich glücklich bin. Sie weiß, dass es mir jetzt gut gehen wird – das gibt ihr Seelenfrieden. Das bedeutet mir sehr viel, dass Carl meiner Mutter diesen Frieden bringt.“

Ihre Mutter kämpft gegen Krankheit

Amy kämpft gegen eine unheilbare Lungenkrankheit, die den Aufbau von Narbengewebe in der Lunge verursacht und zu Kurzatmigkeit und schließlich zum Atemstillstand führen kann. Price ist sich ganz sicher, dass sie mit Carl den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden hat. „Mein Kopf ist am richtigen Platz, es ist nicht überstürzt, es ist richtig gemacht worden. Ich bin nicht nur bis über beide Ohren verliebt, auch meine Kinder und meine Familie sind einverstanden“, so die Autorin weiter.

Katie Price und ihre Männer

Katie Price war stets mit durchtrainierten Muskelpaketen liiert. 2001 hatte sie eine kurze Liaison mit Dwight Yorke, ehemaliger Fußballnationalspieler von Trinidad und Tobago, mit dem sie einen Sohn bekam, der an Autismus und dem Prader-Willi-Syndrom leidet.

2004 lernte Price in der britischen Ausgabe der Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!) Sänger Peter André kennen. 2005 heirateten beide. Das Paar hat zusammen einen Sohn und ein Mädchen. 2009 verkündeten beide die Trennung. (Bang/KT)