23.01.2021 10:13 Uhr

Kelly Clarkson: Ihre Tochter hält alle Frauen für schwanger

Kelly Clarkson hat eine putzige Tochter. Die inzwischen Sechsjährige glaubt nämlich, dass alle Frauen schwanger sind.

Die 38-jährige Sängerin hat verraten, dass ihre sechsjährige Tochter River Rose davon ausgeht, dass alle Frauen dieser Welt ein Baby im Bauch haben.

Tochter plauderte über den Tod

In ihrer eigenen Talkshow erzählte Kelly Clarkson über ihren Spross: „Meine Tochter war mit vier Jahren besessen davon herauszufinden, woher sie kam. Und dann war sie auf einmal nervös aufgrund ihrer Sterblichkeit. Ich dachte nur, was passiert da? Sie sprach andauernd vom Tod und all diesen Dingen und ich wollte, dass sie sich gut damit fühlt, also sagte ich ‚Naja, du warst ein Teil von Mama, also wirst du mich immer haben, auch wenn Mama stirbt bist du ein Teil von mir. Du warst tatsächlich in Mamas Bauch. Also warst du immer ein Teil von mir, das wird nie weggehen. Du kommst aus meinem Körper, also wird Mama in dir weiterleben, irgendwie wird Mama also nie sterben, weil ich ein Teil von dir bin.“

Erklärungen mit Nebenwirkungen

Und obwohl Kellys Erklärungen ihrer Tochter dabei halfen, die Angst vorm Tod zu überwinden, hatten sie doch einige Nebenwirkungen.

Die Musikerin erzählt weiter: „Sie verstand es anders und ging zu jeder Frau – egal ob sie einen großen Bauch hatte oder nicht – und fragte ‚Also, du hast da drinnen ein Baby?'“ (Bang)