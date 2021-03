Kendall Jenner: Wird es jetzt ernst mit Devin Booker?

03.03.2021 19:50 Uhr

Kendall Jenner ist im siebten Himmel und es scheint, dass ihre Beziehung mit dem hinreißenden Sportler Devin Booker immer ernster wird.

Das 25-jährige Model und der NBA-Star machten ihre Romanze am Valentinstag via Instagram offiziell. Und die Beziehung von Kendall Jenner und Devin Booker hat sich in den letzten Wochen offenbar auf eine andere „Ebene“ bewegt.

Das sagt ein Alleswisser

Ein Insider plauderte aus: „Sie fühlte sich bereit, ein bisschen mehr zu teilen, als sie es in der Vergangenheit getan hat, als sie das Foto der beiden am Valentinstag postete.“ Die brünette Schönheit – die in der Vergangenheit schon mit Leuten wie Blake Griffin und Ben Simmons ausgegangen ist – soll sich in der Nähe des 24-jährigen Sportstars „wohl und sicher“ fühlen.

„Ihre Beziehung ist ernster geworden“

Der Vertraute erzählte gegenüber „Entertainment Tonight“ weiter: „Ihre Beziehung ist ernster geworden und Devin ist wirklich entspannt und es geht ihm nicht um Ruhm oder darum, die ganze Zeit im Rampenlicht zu stehen, was Kendall wirklich mag. Er sorgt dafür, dass sie sich wohl und sicher fühlt und er ist super respektvoll, was alles Eigenschaften sind, die sie liebt.“

Das sagt Devin Booker

Devin Booker (24) ist ein US-amerikanischer Basketballspieler, der derzeit bei den Phoenix Suns in der NBA spielt. Sein Vater Melvin Booker spielte zwischen 1994 und 1997 ebenfalls in der CBA und NBA.

Am Valentinstag postete Kendall Jenner (25) zum ersten Mal ein Foto von sich und dem neuen Mann an ihrer Seite in ihrer Story. (Bang/KT)