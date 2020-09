23.09.2020 20:35 Uhr

Khloé Kardashian offen für Neues: „Habe schon vieles ausprobiert“

Khloé Kardashian hat schon einiges ausprobiert. Insbesondere in Sachen Make-up und Frisuren hat die Beauty schon so gut wie alles durch.

Khloé Kardashian (36) meint, dass Make-up und Hautpflege in „in ihrer DNA“ liegen. Die „Keeping Up With The Kardashians„-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (29) die Tochter True hat, sprach über ihre besondere Beziehung zu Make-up. In einem Interview mit dem Magazin „People“ hat sie verraten: „Make-up und Hautpflege sind in meiner DNA.“

Khloé Kardashian lässt sich von anderen inspirieren

Weiter erklärte die Beauty: „Ich habe mir einige Tipps und Tricks von anderen abgeschaut, aber sonst habe ich da meine eigene Herangehensweise.“ Und Khloé gab zudem bekannt, dass sie es nicht mag, „sich zu lange auf nur einen Look zu konzentrieren“, denn bei Make-up gehe es schließlich darum, „alles andere als langweilig zu sein“.

Sie schlüpft gerne mal in andere Rollen

Die Schönheit fügte hinzu: „Ich mag es nie, mich zu lange mit einem Look zu beschäftigen. Kurze Haare, super viel Glamour, leuchtende Farben an Lippenstift – nenn mir einen Look, ich habe ihn ausprobiert. Man nimmt dadurch jeden Tag eine andere Rolle ein und experimentiert. Für mich geht es bei Beauty darum, alles andere als langweilig zu sein.“

Ist Khloé wieder schwanger?

Zuletzt heizte die 36-Jährige ordentlich die Grüchteküche an, nachdem sie ein Foto gepostet hat, auf dem ein kleines Bäuchlein zu erkennen war. Die meisten ihrer Fans waren sich daher sicher, dass die Reality-Darstellerin wieder schwanger sei. „Baby Nummer zwei?“, wollten zahlreiche Anhänger wissen.

On-Off-Beziehung

Die Kardashian hat bereits eine kleine Tochter namens True (2). Mit dem Vater Tristan Thompson führt sie seit mehreren Jahren eine On-Off-Beziehung, obwohl der Frauenheld schon mehrfach fremdgegangen ist. Da ist Tristan und die Beauty in letzter Zeit wieder häufiger zusammen auf Instagram gezeigt haben, ist aber davon auszugehen, dass sie derzeit wieder zusammen sind.

(Bang/KT)