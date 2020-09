05.09.2020 12:03 Uhr

Khloe Kardashian: Was geht jetzt mit Ex Tristan Thompson?

Khloe Kardashian ist es egal, was andere Menschen über ihr Liebesleben denken, denn es sieht so aus, als würde sie sich wieder Tristan Thompson annähern.

Die „Keeping Up With the Kardashians“-Darstellerin hat ihre Romanze mit Tristan Thompson, mit dem sie die zweijährige Tochter True großzieht, scheinbar wieder aufleben lassen.

Kritik von Fans

Zuvor hatte Khloe Kardashian sich von dem Basketballer getrennt, nachdem dieser sie mehrfach betrogen hatte. Die Entscheidung für eine zweite Chance hat bei ihrer Fanbase eine Menge Kritik ausgelöst – ein Bekannter behauptet nun jedoch, dass Khloe sich nicht für die kritischen Stimmen interessiert.

„Am jetzigen Punkt ist es Khloe wirklich egal, ob ihre Fans damit einverstanden sind, dass sie mit Tristan zusammen ist“, erzählt der Insider.

Ihre Tochter soll harmonisch aufwachsen

„Sie hat das ganze schon durchgemacht und akzeptiert, dass ihre Fans eine eigene, oft negative Meinung dazu haben.“ Die 36-jährige Reality-Queen will sich derzeit einfach nur darauf konzentrieren, ihre Tochter True in einem harmonischen Umfeld großzuziehen.

Sie sorgt sich um True

Der Bekannte verrät gegenüber ‚Us Weekly‘ weiter: „Khloe macht sich viele Sorgen um ihr kleines Mädchen, sie will sie mit ihrem Vater großziehen, sie will ihn in ihrem Leben haben und die Dinge mit Tristan ordnen. Sie will einfach nur eine gesunde Beziehung. Die Kardashian-Jenners unterstützen sie und verurteilen sie nicht. Sie wollen einfach, dass Khloe glücklich ist, dass sie ihren Kram regelt und ein gutes Beispiel für True ist.“

Heftige Flirts

In die aktuellen „Keeping up with the Kardashians“-Staffel knistert es immer wieder zwischen Khloe und Tristan. So heftig wie die beiden Stars miteinander flirten und kokettieren, scheint es allerdings nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Khloé Kardashian und Tristan Thompson wieder zusammenziehen. Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach.

Es ist nicht ganz klar, wann das Gespräch gefilmt wurde. Ihre warmen Klamotten geben einen Hinweis darauf, dass die Dreharbeiten bereits im Winter stattfanden. Das würde bedeuten, dass das Liebes-Comeback keine frische Sache ist, sondern schon Monate zurückliegt.

