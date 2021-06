Kim Kardashian und Kanye West: Ist das der wahre Trennungsgrund?

Kim Kardashian und Kanye West: Ist das der wahre Trennungsgrund?

18.06.2021 16:44 Uhr

Kim Kardashian West wird immer der "größte Fan" von Kanye West sein – auch, wenn ihre Ehe in die Brüche ging. Die "Keeping Up With the Kardashians"-Darstellerin reichte im Februar die Scheidung von dem "Stronger"-Rapper ein.

Mit ihm hat sie die Kinder North (8), Saint (5), Chicago (3) und den zweijährigen Psalm hat. Jedoch wird sie ihren Kindern zuliebe immer eine „unglaubliche“ Beziehung zu ihm haben und ihn als Teil ihrer „Familie“ betrachten.

Für immer miteinander verbunden

Im Gespräch mit Andy Cohen in der E!-Sendung ‚The Final Curtain: Part 1‘ sagte Kim: „Wir haben eine unglaubliche Co-Elternschaft-Beziehung. Und ich respektiere ihn so sehr. Du weißt, dass er in erster Linie mein Freund war, für eine lange Zeit. Also kann ich nicht sehen, dass das weggeht. Ich werde für immer der größte Fan von Kanye sein. Er ist der Vater meiner Kinder. Er wird immer zur Familie gehören.“

War das der Trennungsgrund?

Die 40-jährige Schönheit betonte, dass sie „alles gegeben“ habe, damit ihre Ehe funktioniert. Jedoch waren ihre und Kanyes „generelle Meinungsverschiedenheit“ am Ende einfach zu groß.

Auf die Frage, warum ihre Ehe nicht funktionierte, sagte sie: „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es hier im Fernsehen sagen würde. Aber es war nicht so, dass es eine bestimmte Sache war, die auf beiden Seiten passiert ist. Ich denke, es war einfach eine allgemeine Meinungsverschiedenheit über ein paar Dinge, die zu dieser Entscheidung geführt hat. Und ich würde auf keinen Fall wollen, dass jemand denkt, ich hätte nicht alles gegeben oder es nicht wirklich versucht. Wir haben vier Kinder“, stellt Kim klar.