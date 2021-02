Kim Kardashian verbringt den Valentinstag erstmals ohne Kanye!

12.02.2021 16:49 Uhr

Kim Kardashian plant Berichten zufolge, den Valentinstag ohne ihren Mann Kanye West zu verbringen. Die "Keeping Up with the Kardashians"-Darstellerin soll angeblich nur wenig Kontakt zu ihrem 43-jährigen Rapper-Ehemann haben.

Den Tag der Liebe soll Kim Kardashian daher vorzugsweise mit den vier gemeinsamen Kindern North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (21 Monate) sowie der Familie verbringen.

„Sie hat keinen Kontakt mit Kanye“

Ein Insider steckte dem Magazin „People“: „Kim ist großartig. Sie hat eine Valentinstagfeier mit ihren Kindern und ihrer Familie geplant. Sie mag es, es für die Kinder besonders zu machen. Sie hat keinen Kontakt mit Kanye.”

Weiter plaudert der Wissende aus gegenüber der Publikation aus: „Es ist offensichtlich, dass sie sich nur auf die Zukunft konzentriert.“ Erst kürzlich war berichtet worden, dass die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West am Ende sein soll. Da die beiden Stars nun den Valentinstag am Sonntag (14. Februar) scheinbar nicht zusammen feiern, könnte dies ein Indiz mehr sein, dass nach acht Jahren Beziehung endgültig alles aus ist.

Scheidung nach der Reality-Show?

Die Scheidung habe Kardashian noch nicht eingereicht, entsprechende Pläne bestünden aber offenbar bereits. Sie plane laut Meinung der anonymen Quelle, vermutlich die Scheidung einzureichen, wenn die letzte Staffel ihrer Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ gelaufen ist, die Mitte März ihre Premiere feiert. Die Ehe-Probleme der beiden Stars sollen ein zentraler Bestandteil der neuen Folgen sein.

„Die Kardashians beabsichtigen, mit einem Knall rauszugehen. Sie haben Kim gefilmt, als sie über ihre Eheprobleme gesprochen hat. Alle Beteiligten haben jedoch eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, da das Finale erst später im Jahr 2021 gezeigt wird“, hatte ebenfalls ein Insider zuvor bereits der „Page Six“ erklärt. West und Kardashian sind seit 2014 verheiratet. (Bang/Spot(KT)