Kim Kardashian will auch als Rechtsanwältin weiter sexy Pics posten

18.06.2021 15:03 Uhr

Kim Kardashian wird weiterhin ihre sexy Selfies posten - auch, wenn sie eine Anwältin ist. Die 40-Jährige kann es kaum erwarten, endlich ihre Prüfungen zu bestehen und ihre Lizenz zum Praktizieren als Anwältin zu erhalten.

Doch ihre Tätigkeit als Anwältin wird sie nicht davon abhalten, Bikini-Selfies in den sozialen Medien zu posten. Als sie gefragt wurde, ob sie plant, ihre schlüpfrigen Posts aufzugeben, sagte Kim bestimmt: „Ich habe darüber nachgedacht. Und dann dachte ich: ‚Du kannst alles machen. Du kannst tun, was immer du willst.'“

Sexy Selfies gehören für Kim Kardashian einfach dazu

Sie dachte sogar während ihres Besuchs im Weißen Haus über ihre Posts nach, sagte aber, sie wolle ihre sexy Schnappschüsse nicht aufgeben, weil es „so befreiend“ sei, sich in ihrem Körper wohl zu fühlen.

Sie fügte hinzu: „Ich dachte mir: ‚Ich habe gerade ein Bikini-Bild gepostet. Ich hoffe, sie schauen sich nicht mein Instagram an, während ich hier drin bin‘. Und dann dachte ich: ‚Weißt du, du musst du sein.'“

Kim möchte ihre Kinder nicht in Verlegenheit bringen

Und obwohl sie ihre Posts nicht für ihre zukünftige Anwaltskarriere stoppen will, ist Kim Kardashian besorgt, dass ihre Bilder ihre vier Kinder – North (8), Saint (5), Chicago (3) und den zweijährigen Psalm, die sie mit ihrem Kanye West hat – mit den Posts „in Verlegenheit bringen“ könnten, wenn sie älter werden.

In einer Vorschau auf den ersten Teil des ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Reunion-Specials sagte sie: „Ich möchte meine Kinder auch nicht in Verlegenheit bringen oder ihnen das Gefühl geben, dass sie in der Highschool sind und ich die peinliche Mutter bin, die Selfies in Bikinis postet. Es wird Grenzen geben.“ (Bang)