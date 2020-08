18.08.2020 08:45 Uhr

Kim Kardashian will Rapper aus Gefängnis holen

Kim Kardashian West möchte dabei helfen, den Rapper C-Murder aus dem Gefängnis zu holen.

Die 39-jährige TV-Persönlichkeit, die ja Rechtswissenschaften studiert, ist der Meinung, dass der 49-jährige Künstler 2002 zu Unrecht wegen des Mordes an Steve Thomas verurteilt wurde.

Ungerechte Strafe?

Kim erklärte über ihren Account auf Twitter: „Am 18. Januar 2002 gab es eine Tragödie, als ein junger Mann getötet wurde. Am nächsten Tag wurde der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Corey Miller für den Mord festgenommen. Die Geschworenenjury verurteilte Corey 10:2 zu einer lebenslangen Strafe hinter Gittern. Wenn sein Gerichtsprozess heute wäre, hätte die Geschworenenjury einstimmig sein müssen, damit er verurteilt wird.“

Zeugen haben widerrufen

Weiter schreibt sie: „Seit seinem Gerichtsprozess haben Zeugen widerrufen, neue Beweise seiner möglichen Unschuld kamen ans Licht und es gab Behauptungen, dass Geschworene unter Druck gesetzt wurden, ihn für schuldig zu erklären.”

Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Schönheit hofft, dass Corey „wahre Gerechtigkeit“ erfahren wird und findet, dass er unschuldig ist, auf freien Fuß gesetzt werden sollte und der tatsächliche Mörder gefunden werden muss.

