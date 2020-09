18.09.2020 12:21 Uhr

Kim Kardashian wusste schon immer, dass Kanye schwierig ist

Kim Kardashian West stellt sich hinter ihren Ehemann Kanye West. Der Rapper sorgt seit Monaten für Schlagzeilen.

So ließ sich Kayne West bei der Wahl zum US-Präsidenten aufstellen, äußerte sich auf Twitter abfällig gegenüber seiner eigenen Frau und warf kürzlich der Musikbranche vor, eine „moderne Sklaverei“ zu sein. In einem geposteten Video schien er außerdem auf einen seiner Grammy Awards zu urinieren.

Kim Kardashian möchte Kanye helfen

Trotz allem halte die „Keeping Up With the Kardashians„-Darstellerin zu dem Musiker und wolle ihm dabei helfen, seine psychischen Probleme in den Griff zu kriegen. „Kim hält an ihrer Ehe mit Kanye fest. Sie weiß, dass er bipolar ist und mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hat. Sie will für ihn da sein und ihm helfen“, verrät ein Insider gegenüber „Us Weekly“.

Mehr zum Thema:

Kim zeigt Verständnis

„Sie unterstützt ihn weiter und tut ihr Bestes, um ihn und seine Ansichten zu verstehen. Sie weiß, dass er unkonventionell ist, das wusste sie schon immer.“ Dabei denke die Reality-Queen auch an ihre gemeinsamen Kinder. „Kim ist weiter unglaublich geduldig und verständnisvoll bezüglich Kanyes Wunsch, als Präsident zu kandidieren“, erklärte ein weiterer Vertrauter kürzlich gegenüber „People“.

Galerie

Instagram-Streik

„Sie will die nächsten paar Monate einfach friedlich verbringen. Sie tritt gewissermaßen einen Schritt zurück, während Kanye das tut, was auch immer ihn glücklich macht.“ Kim Kardashian hingegen kündigte zuletzt an, ihre Instagram-Konten einzufrieren. „Ich finde es toll, dass ich über Instagram und Facebook direkt mit Euch in Kontakt treten kann, aber ich kann nicht zusehen, wie diese Plattformen weiterhin die Verbreitung von Hass, Propaganda und Fehlinformationen ermöglichen – geschaffen von Gruppen, die spalten und Amerika auseinandertreiben wollen“, schrieb Kardashian Mitte September ihren 188 Millionen Instagram-Abonnenten.

Quelle: instagram.com

Kim Kardashian postet weiterhin

Inzwischen postet Kim aber wieder munter Beiträge in ihren Social-Meidia-Kanälen. Zuletzt hat sie ein Urlaubs-Foto aus dem Jahr 2016 hochgeladen. Neben ihr saßen Khloé und Kourtney Kardashian. Alle drei posierten in sexy Bikinis vor der Kamera. „Ihr seit alle atemberaubend“, kommentierte zum Beispiel einer.

(Bang/KT)