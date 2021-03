Kris Jenner hört für immer aus: So schwer war die Entscheidung!

12.03.2021 09:44 Uhr

Kris Jenner bezeichnet es als „unglaublich herausfordernd“, über das Ende von "Keeping Up With the Kardashians" zu entscheiden. Für sie war eine der härtesten Entscheidungen.

Diesen Monat wird die 20. und letzte Staffel der Reality-Sendung über die berühmte Familie ausgestrahlt. In einem Vorab-Clip ist nun zu sehen, wie sehr Matriarchin Kris Jenner mit dem Entschluss zu kämpfen hat, die Show auf Eis zu legen.

Harte Entscheidung

Für das Familienoberhaupt war die Entscheidung nicht einfach, schließlich betrifft so viele Menschen: „Es ist einfach hart, über das Ende nachzudenken.“

Und weiter: „Es ist kompliziert und es gibt all diese verschiedenen Persönlichkeiten, Leute, Kinder und Enkelkinder und jeder fragt sich ‚Was ist das Richtige für alle? Und wann ist der richtige Moment?‘“, gesteht sie im Gespräch mit ihren besten Freundinnen Kyle Richards und Faye Resnick.

Der Abschied fällt schwer

Die Vorstellung, sich von den Crewmitgliedern zu verabschieden, schmerzt die 62-Jährige sehr. „Jeder in diesem Raum ist meine Familie. Seit Tag eins der ersten Staffel. Jede einzelne Sache, die wir je gemacht haben, haben wir zusammen gemacht, ob es ein Urlaub, eine Geburt, Hochzeit oder eine Scheidung war. Alles war so öffentlich. Es ist Teil unseres Lebens. Es ist unser Leben“, erklärt Kris.

Es sei die größte Herausforderung ihres Lebens gewesen, die Crew über das Ende der Serie zu informieren. „Wir lieben einander so sehr…. Du schätzt nicht immer, was du jetzt gerade hast und nur um es klarzustellen, ich schätze euch alle“, stellt sie klar.