Kris Jenner in den Klamotten ihrer Töchter gesichtet?

Kris Jenner in den Klamotten ihrer Töchter gesichtet?

19.03.2021 19:05 Uhr

Kris Jenner soll oftmals den Kleiderschrank von ihrer berühmten Tochter Khloé Kardashian durchstöbern. Was ist denn da los?

Die 65-jährige Reality-TV-Matriarchin wurde im Laufe der Jahre in Outfits gesichtet, die denen ihrer Töchter Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kendall Jenner, gleichen.

Dasselbe und nicht das Gleiche!

Nun gab Kris Jenner zu, dass sie ihre meisten Fashion-Tipps von der 36-jährigen Khloé bekommen würde. In Bezug auf Fotos, auf denen sie und die 40-jährige Kim dasselbe Valentino-Kleid tragen, erklärte Kris gegenüber dem „Vogue“-Magazin: „Es war lustig, weil Kim tatsächlich dasselbe Kleid besitzt. Die Leute dachten oft, dass ich mir Kims Kleid auslieh, aber nein, wir hatten beide dasselbe Kleid von Valentino.“

Und weiter: „Viele von uns haben zur gleichen Zeit denselben Geschmack. Also gab es oftmals Zeiten, in denen wir alle dieselben Dinge kauften. Khloé und ich durchstöbern den Kleiderschrank des jeweils anderen am meisten, wahrscheinlich deshalb, weil wir beide ähnliche Größen und einen ähnlichen Stil haben.“

Kris Jenner im Vogue-Wahn

Kris verriet zudem, dass sie der allergrößte Fan von der Luxus-Marke Chanel sei und fügte hinzu: „Chanel habe ich schon immer geliebt. Ich ging zum Kiosk und kaufte mir alle weltweiten Ausgaben der Vogue-Magazine und darin war so viel Chanel zu sehen, dass ich einfach wie besessen davon war.“ (Bang)