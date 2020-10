06.10.2020 10:37 Uhr

Liam Payne hat „Harry Potter“-Hütte im Garten

Liam Payne hat eine Nachbildung von Hagrids Hütte aus den "Harry Potter"-Filmen in seinem Garten. Das muss ein echter Fan-Boy sein!

Der One Direction-Star Liam Payne ist ein bekennender Fan des magischen Film-Franchises, das auf der berühmten Buchreihe von J.K. Rowling basiert, und ist sogar so weit gegangen, in dem Garten seines weitläufigen Hauses eine besondere Hütte bauen zu lassen.

Live auf TikTok

Diese ist eine Nachbildung der Hütte, in der Rubeus Hagrid, Hüter der Schlösser und Ländereien von Hogwarts, auf dem Hogwarts-Gelände lebt. Der 27-Jährige enthüllte seine beeindruckende Hütte während einer Live-Übertragung auf TikTok mit dem Schauspieler Tom Felton, der Draco Malfoy in der Fantasy-Reihe spielte.

Quelle: instagram.com

„Ach du meine Güte!“

In dem Stream deutete Tom an, dass er Gerüchte über Liams Hütte gehört habe, verlangte aber Beweise, da er nicht glaubte, dass Liam ein so großer Fan der Filme ist, wie er behauptete.

Tom sagte: „Ich habe es nicht geglaubt, Kumpel, weil du es sehr cool gespielt hast.“ Doch dann zeigte Liam Tom ein Bild der Hütte auf seinem Tablet, worauf der Schauspieler rief: „Ach du meine Güte!“

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Er kaufte einen fliegenden Ford

Der „Strip That Down“-Sänger gab zu, dass der Nachbau der Hütte ein völlig verrückter Schritt gewesen sei. Die Hütte ist aber nicht die einzige eindrucksvolle Anspielung auf „Harry Potter“, die Liam in seinem Garten hat.

2015 gestand er, den blauen fliegenden Ford Anglia gekauft zu haben, den Daniel Radcliffe und Rupert Grint 2002 im Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ nach Hogwarts flogen.“

Quelle: instagram.com