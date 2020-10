28.10.2020 21:30 Uhr

Lizzo verkündet Updates zu neuem Album!

Die verrückte und selbstbewusste Sängerin Lizzo arbeitet derzeit an ihrem neuen Album. Jetzt gibt sie ihren Fans exklusive Einblicke, wie lange sie sich noch gedulden müssen.

Die 32-Jährige verkündet im Interview mit dem „Daily Star“ Updates zu ihrem Album. Fertig ist es noch lange nicht, dazu fehlen Lizzo noch „ein paar mehr Songs“ , die ihr Album komplett machen sollen. Die Künstlerin setzt sich kein Zeit-Limit, wann sie fertig sein möchte. Unter Druck arbeiten ist nichts für Lizzo.

Sie macht sich keinen Druck

Die „Truth Hurts“-Interpretin erzählte gegenüber der „Wired“-Kolumne vom „Daily Star“: „Es gibt kein Fälligkeitsdatum für das Album, weil ich ein Künstlerin bin, die Songs über meine eigenen Erfahrungen und mein Leben schreibt. Und ich denke, dass dabei einiger großartiges Zeug entstand. Ich habe bisher einigen großartigen Sachen gemacht, aber es muss noch ein paar mehr Songs geben, die ich schreiben muss, die bis jetzt noch nicht fertig verfasst sind.“ Lizzo macht sich keinen Zeitdruck, was die Veröffentlichung ihrer Songs angeht. Ihre Songtexte sollen nämlich die Wahrheit ausdrücken und das braucht seine Zeit. Ihre Aufnahmen sollen Ähnlichkeiten zu ihrer „Cuz I Love You“-Platte von 2019 haben.

Lizzo versteht ihre Kritiker

Die talentierte Musikerin verriet Anfang des Jahres, dass sie ihre Kritiker verstehen könne, weil sie in der Szene noch relativ „neu“ ist und sich die Leute oftmals nicht sofort auf einen Künstler einlassen können, der einen brandneuen Style präsentiert. Viele ihrer Kritiker können nicht damit umgehen, dass Lizzo so selbstbewusst in dem ist, was sie macht. Die 32-Jährige macht was sie will und was sie für richtig hält. Eine Eigenschaft, von der sich viele eine Scheibe abschneiden sollten.

Typveränderung: Lizzo trägt jetzt rot

Normalerweise kennen wir selbstbewusste Sängerin mit ihrer langen schwarzen Haarmähne. Ob glatt oder gelockt, sie kann alles tragen. Jetzt beweist Lizzo, dass sie auch ganz anders kann. Stolz präsentiert die 32-Jährige ihren neuen Look auf ihrem Instagram-Profil. In einem sexy schwarzen Slip mit passendem BH setzt Lizzo ihre neue Friseur gekonnt in Szene. Eine krasse Typveränderung, die ihr wirklich außerordentlich gut steht. Lizzo hat keinen Bock, wie alle anderen zu sein und will sich nicht anpassen. Ihre Fans lieben die Künstlerin genau für diese Einstellung!

Lizzo möchte nicht auf ihre Kurven reduziert werden

Lizzo ist seit ihrem Durchbruch zum Sinnbild der Body Positivity-Bewegung geworden. Dabei sei ihre Musik jedoch viel zu sehr in den Hintergrund geraten. „Es hat mich lange Zeit gestört, dass alles, worüber die Leute reden oder denken konnten, mein Gewicht war“, kritisierte Lizzo. „Ich mochte es nicht, wenn mich die Leute dafür lobten mutig zu sein. Sie dachten, dass sie mir ein Kompliment machten, indem sie sagten, dass ich so offen und cool damit umgehe.“ Ein Vorfall ist der Musikerin besonders gut in Erinnerung geblieben…

(kut/bang)