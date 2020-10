09.10.2020 12:42 Uhr

Lorde: Leute, wenn ihr wählen geht, bringe ich ein neues Album!

Lorde teasert an, dass sie nächstes Jahr neue Musik veröffentlichen wird. Die "Green Light"-Sängerin plaudert in ihrer Instagram-Story aufregende News aus: 2021 wird es wohl ein neues Album geben.

Anlässlich der anstehenden Wahlen in ihrer Heimat Neuseeland am 17. Oktober bat die 23-jährige Lorde ihre Follower, ihre Stimmen abzugeben. „Macht es für unser wunderschönes Land und für mich. Und nächstes Jahr werde ich euch etwas im Gegenzug geben“, versprach sie.

Ein Todesfall warf sie aus der Bahn

Ihre letzte LP ‚Melodrama‘ war 2017 erschienen. Eigentlich wollte die Musikerin schon viel früher ein neues Album herausbringen. Der Tod ihres geliebten Hundes Pearl im Oktober 2018 warf sie jedoch aus der Bahn.

„Im Dezember fing ich an, zurück ins Studio zu gehen, nur um etwas zu tun zu haben und zu meiner Überraschung kamen dabei gute Dinge heraus“, schrieb sie in einem Newsletter an ihre Fans.

Die musikalischen Muskeln

„Glückliche, verspielte Dinge. Ich spürte, wie sich meine musikalischen Muskeln bewegten und stärker wurden.“ Trotzdem lässt sich die „Royals“-Hitmacherin Zeit mit der Veröffentlichung ihrer dritten Platte.

„Meiner Meinung nach ist das großartigste Geschenk, das ich euch geben kann, etwas, das zehn, zwanzig, dreißig Jahre dauert. Diese Art von Arbeit dauert Zeit“, erklärte Lorde. „Deshalb versucht gerne, die Zeit zu genießen, während ihr auf etwas wartet, das die höchste Qualität besitzt. Genießt die Sensation, während sie größer und größer wird.“

Mehr zum Thema:

Große Vorfreude

Trotz der Corona-Pandemie arbeitete die „Royals“-Musikerin aus der Ferne mit dem erfolgreichen Songschreiber Jack Antonoff an dem Nachfolger zu ihrer „Melodrama“-Platte zusammen.

Die Künstlerin warnte jedoch auch davor, dass es etwas länger dauern könnte, bis das neue Material weltweit erscheint. Die „Hard Feelings“-Sängerin, die stolz verkündete, dass ihre neuen Lieder „so verdammt gut“ seien.

Sie will zurück auf die Bühne

Außerdem enthüllte Lorde auch, dass sie sich bereits darauf freue, wieder auf Tournee zu gehen: „Ich möchte wieder auf Musikfestivals spielen – meine Intro-Musik hören, der Band dabei zuschauen, wie sie auf die Bühne geht.“