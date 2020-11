13.11.2020 18:30 Uhr

Mädels, Rihanna bringt diese vier neuen Schuhmodelle raus!

Rihannas Fenty-Marke hat eine zweite Schuhkollektion in Zusammenarbeit mit Amina Muaddi auf den Markt gebracht. Die großartigen Modelle sind ab sofort online erhältlich.

Das Label der inzwischen 32-jährigen Sängerin tat sich erneut mit der Designerin zusammen, um vier neue Schuhmodelle zu entwerfen. Muaddi gewann zusammen mit Fenty den Collaborator of the Year Award-Preis bei den Footwear News Achievement Awards, die im Bereich der Herstellung von Schuhen so etwas wie die Oscars sind.

Erste Kollektion sofort ausverkauft

Dabei hatte Amina an Fentys beliebter ersten Kollektion gearbeitet, die im Juli erschien und sofort ausverkauft war. Über die neue Kollektion erklärte Muaddi, bekannt für ihre äußerst femininen Schuhmodelle in einem offiziellen Statement: „Ich wollte Schuhe entwerfen, die die Muse und die Marke repräsentierten: stark, aber raffiniert und weiblich.“

Ab dem 14. November erhältlich

Die Designs der brandneuen Linie sind derzeit über die Webseite Fenty.com erhältlich, können ab dem 14. November jedoch auch via farfetch.com und levelshoes.com, gekauft werden. Im vergangenen Monat wurde verkündet, dass die erfolgreiche ‚Work‘-Hitmacherin eine der wohlhabendsten Geschäftsfrauen Amerikas ist. Rihanna schaffte es dabei auf den 33. Platz von Forbes‘ Liste der reichsten weiblichen Entrepreneurs.

Rihanna im Schuh-Hybriden der Konkurrenz

Übrigens: Rihanna wurde zuletzt mit den verrückten Balenciaga X Vibram FiveFingers Boots auf dem Instagram-Account von Melissa Forde gesichtet, entdeckte die deutsche „Vogue“. Gemeinsam mit Jennifer Rosales (Senior Vice President at FentyCorp.) posierte sie für ein Foto mit dem ziemlich extravaganten und einzigartigen Sneaker-Stiefel-Hybriden, an dessen Spitze Zehen herausgearbeitet sind. (Bang/PV)