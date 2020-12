09.12.2020 21:44 Uhr

Mariah Carey: Wird das Leben der Sängerin jetzt verfilmt?

Dürfen wir Mariah Carey demnächst auf der ganz großen Kinoleinwand bestaunen? Die Pop-Diva selbst hat jetzt angedeutet, dass die Möglichkeit bestehe, einen Film über ihr Leben rauszubringen.

Mariah Carey ist eine der größten Sängerinnen weltweit. Über 200 Millionen verkaufte Tonträger, 19 Spitzen-Chart-Platzierungen und kein Weihnachten ohne „All I Want For Christmas“ – Die 50-Jährige hat so einiges erreicht. Jetzt könnte bald der nächste große Schritt ihrer Karriere folgen, denn angeblich soll das Leben der Pop-Diva verfilmt werden.

Mariah Carey auf der Kinoleinwand

Vor kurzem veröffentlichte die zweifach-Mama ihre Memoiren unter dem Titel „The Meaning of Mariah Carey“. In einem Interview mit Jimmy Fallon in dessen Sendung ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ verrät die 50-Jährige jetzt, dass diese schon bald über die große Kinoleinwand flimmern könnten: „Wir reden über einige Dinge. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es so sein sollte, das war immer mein Ziel, aber es war wichtig, zuerst das Buch zu schreiben, weil es so viel gibt, und dann irgendwie auszuwählen, wie wir das übersetzen“, erzählt Mariah Carey.

Produzent Lee Daniels könnte beteiligt sein

Laut Mariah wurden bereits entsprechende Gespräche geführt. In der Show deutet sie außerdem an, dass der Produzent Lee Daniels an dem neuen Filmprojekt beteiligt sein könnte: „Wir lieben Lee, wir lieben Lee. Lee ist einer meiner liebsten Freunde und er versteht mich auf eine Weise, wie es die meisten Menschen nicht tun. Aber es ist mir nicht erlaubt, ja zu sagen, nein, also vielleicht“, erzählt sie. Bereits vor einiger Zeit verriet Mariah, dass sie mit verschiedenen Filmemachern im Gespräch wäre.

Weihnachten mit Mariah Carey

Auf AppleTV können Fans der Sängerin bereits jetzt schon die Weihnachtsverfilmung „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ sehen. Worum es geht? Am Nordpol herrscht Krisenstimmung. Nur eine Person kann Weihnachten noch retten: Santas beste Freundin Mariah Carey! Die „Queen of Christmas“ hat jede Menge Stars eingeladen und verzaubert die Zuschauer mit einer Show der extraklasse. (Bang/AB)