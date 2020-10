29.10.2020 19:11 Uhr

Meghan Trainor hört auf! „Will Mutter sein“

Meghan Trainor plant 2021 eine Karrierepause einzulegen, um sich voll und ganz auf ihre Rolle als Mama zu konzentrieren. Die 26-jährige Sängerin und ihr Ehemann Dary Sabara erwarten derzeit ihr erstes Kind – ein Junge soll es werden.

Und nun hat Meghan Trainor verraten, dass sie nach der Geburt ihres Babys eine Pause vom Rampenlicht einlegen will. Trainor erklärte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wenn das Album herauskommt und Weihnachten da ist, können wir uns nur noch darauf konzentrieren, uns darauf vorzubereiten, […] ein Baby zu bekommen. Und dann kann ich verschwinden und Mutter sein.”

Wie lange wird ihre Pause?

Gleichzeitig stellt sie aber klar, dass sie nicht ewig weg sein wird – die erste Zeit jedoch steht ganz im Zeichen der Familie: “Ich werde wahrscheinlich nicht so lange eine Pause machen. Ich habe ihnen für die ersten drei Monaten gesagt: ‘Lasst mich in Ruhe – ich, Baby, das war’s. Und Ehemann.’“

Bei Instagram verdeutlicht die Sängerin, „wie lange ich mir das schon gewünscht habe“. Die Schwangerschaft sei das schönste Vorweihnachtsgeschenk, das sie sich hätte wünschen können. Gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (28, „Spy Kids“) erwartet sie den ersten Nachwuchs.

„So überglücklich und aufgeregt“

Das gab das Paar am 07. Oktober bei Instagram bekannt und verpackte die frohe Botschaft in Form eines Ultraschallbildes in ein weihnachtliches Setting mit Tannengrün, Baumschmuck und Lichterkette.

Seit 2018 sind die Sängerin und der Schauspieler verheiratet. Zur Schwangerschaftsverkündung schrieb Trainor nun: „Ihr wisst alle, wie lange ich mir das schon gewünscht habe!!!“ Die werdenden Eltern seien „so überglücklich und aufgeregt, dieses kleine Schätzchen Anfang nächsten Jahres kennenzulernen“.

„Kann es nicht erwarten, mit dir eine Familie zu gründen.“

Sabara pflichtete seiner Liebsten bei, indem er das Bild ebenfalls auf seiner Instagram-Seite postete und klarmachte: „Ich liebe dich Meghan Trainor und ich kann es nicht erwarten, mit dir eine Familie zu gründen.“ (Bang/KT/Spot)