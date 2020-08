15.08.2020 09:12 Uhr

Meghan und Prinz Harry lieben ihr privates Leben in Montecito

Prinz Harry soll es in Los Angeles nicht ausgehalten haben. Umso glücklicher ist er nun, dass sie nach Montecito gezogen sind und sich dort niedergelassen haben.

Der 35-jährige Royal zog mit seiner Ehefrau Meghan und dem gemeinsamen 15 Monate alten Sohn Archie nach Los Angeles, nachdem das Paar Anfang des Jahres als offizielle Mitglieder der britischen Königsfamilie zurücktraten.

Nach Montecito gezogen

Seitdem wohnte die kleine Familie in Tyler Perrys Residenz in Beverly Hills. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer. Inzwischen sind sie wieder umgezogen und haben ihr eigenes Zuhause in Montecito, einer Stadt in Santa Barbara, Kalifornien, bezogen.

Der Umzug soll vor allem für Harry eine Erleichterung gewesen sein. Denn wie ein Insider nun berichtete, soll er es in Los Angeles nicht ausgehalten haben.

Sie wollten Los Angeles eine Change geben

„Nach Montecito zu ziehen war immer eine Option, doch am Anfang wollten [Meghan] und Harry Los Angeles eine Chance geben. Unglücklicherweise hat es Harry dort gehasst – es war einfach die falsche Zeit während der Pandemie und der fehlenden Privatsphäre“, ein Insider.

Nicht weit entfernt

Obwohl ihr neues Zuhause nun weiter weg von LA ist, wo sie die meiste Zeit auch arbeiten, möchte das Paar weiterhin an seinen Karriereplänen festhalten.

„Ein weitere Bonus ist, dass Montecito nur eine Autostunde von LA entfernt ist, […] und dennoch weit genug, um der Menge von Paparazzi und Touristen in Hollywood entkommen zu können“, erzählte der Bekannte gegenüber dem „Us Weekly“-Magazin.

Neues Luxusanwesen

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Harry und Meghan ein Anwesen in Montecito für umgerechnet rund 12,35 Millionen Euro erstanden haben sollen.

Das Haupthaus soll eine Wohnfläche von rund 1.300 Quadratmetern bieten und neben neun Schlafzimmern auch ein Heimkino, ein Fitnessstudio und eine Wellness-Oase besitzen. Auf dem dazugehörigen rund drei Hektar großen Grundstück befinden sich demnach zudem ein Pool, ein Tennisplatz und ein Gästehaus.