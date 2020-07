Donnerstag, 23. Juli 2020 14:42 Uhr

Melanie C rechnet auf neuem Album mit Sporty Spice ab

Melanie Cs brandneues Album wurde von ihrem inneren Sporty Spice-Charakter "inspiriert". Die Musikerin enthüllte, dass sie sich mit der Platte auf ihr Alter Ego beziehen wollte, das sie durch ihre Mitgliedschaft bei den Spice Girls bekam und das immer ein Teil von ihr sein wird.

Melanie verriet gegenüber der „Daily Star“-Zeitung: „Ich hatte diesen Song für die Spice-Auftritte, bei denen ich nervös war, wieder Sporty Spice zu sein. Aber als ich diese Songs bei den Proben sang, merkte ich, dass ich da bin, dass sie in mir vorhanden ist. Das ließ mich über mein Leben nachdenken und es hat dieses Album geprägt.“

„Es fühlt sich wie ein neues Kapitel an“

Und weiter: „Ich fühlte, dass es an der Zeit war, alles an mir zu akzeptieren, Sporty, Melanie, die Mutter, Freundin, Putzfrau, Köchin, Therapeutin in mir. Und ich wollte, dass es ermutigend ist und Spaß macht.“

Die Künstlerin fügte hinzu: „Das eine ist anders, weil ich massive Veränderungen hinter den Kulissen vornahm, ich habe ein neues Management. […] Wichtig ist, dass ich ein neues A&R-Team habe und dass ich vielen neuen Künstlern vorgestellt wurde, Songschreibern und Musikproduzenten, es fühlt sich wirklich wie ein neues Kapitel an.“ (Bang)