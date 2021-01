22.01.2021 12:30 Uhr

Menowin Fröhlich hat kaum noch Kontakt zu seiner Frau: „Nicht so toll!“

Menowin Fröhlich hat im Entzug nur wenig Kontakt zu seiner Frau. Der einstige "DSDS"-Star wuchs als Kind bei seiner drogenabhängigen Mutter Silvia auf. In der TVNow-Doku "Menowin – Mein Dämon und ich" sprach er vor einigen Wochen über seine Alkohol- und Drogenabhängigkeit.

Weil er die noch Immer nicht überwunden hat, ist der Musiker seit dem 29. Dezember nun wieder in Therapie. Nicht ganz abgeschottet, aber trotzdem mit wenig Kontakt zu seiner Familie.

„Hier muss man ja auch die Handys abgeben“

Besonders seine Frau Senay habe nicht allzu viel Kontakt zu ihm, so Menowin im „Promiflash“-Interview: „Den Kontakt halte ich natürlich, indem ich zu festen Zeiten telefoniere.“ Mit seinen ältesten Kindern telefoniere er jeden Tag: „Weil hier muss man ja auch die Handys und sowas abgeben, damit man sich auf das konzentriert, was hier passiert.“

Nur zu seiner Frau sei das Verhältnis angespannt: „Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr zeigen würde, dass es ihr… na ja, dass sie halt auch ein bisschen mehr den Kontakt mit mir haben will. Es ist gerade nicht so toll.“ In seiner TV-Doku hatte er kürzlich gestanden, dass er mittlerweile 38 Straftaten angesammelt hat und bereits mit 14 im Jugendarrest landete.

„Zappzarapp stand ich dann vor Gericht!“

„Ich habe mit zwölf schon angefangen zu rauchen und mit 13 fing das an, dass man ab und zu dann auch mal einen Joint geraucht hat.“ Und weiter: „Zappzarapp stand ich dann vor Gericht, weil ich meinem Lehrer 50 Euro geklaut habe. Der Arme, der war immer so nett.“ Irgendwann sei er sogar mal mit einer Schreckschusspistole in die Schule gekommen: „Ich wollte damit nicht rumballern oder so, sondern da ging es darum, dass alle gucken, wenn ich zu Schule komme, dass ich mir Respekt verschaffe.“

Er hat wieder Drogen genommen

Eigentlich wollte Menowin seine Therapie schon viel eher beginnen, doch während einer wilden Partynacht trotz Corona-Zeiten hat er wieder zu Drogen gegriffen, wie er jetzt zugeben musste: „Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Das war dämlich und das weiß ich“, erklärt der gegenüber der „Bild“-Zeitung. Er gibt kleinlaut zu: „Ich habe zu viel getrunken und wollte dann mehr. Ich habe auch Koks genommen. Ich gebe es zu, ich bin kaputt, ich hatte einen Rückfall.“ (Bang/KT)