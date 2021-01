28.01.2021 23:00 Uhr

Michael B. Jordan will bei „Black Panther 2“ dabeisein

Michael B. Jordan würde seine Rolle für "Black Panther 2" gerne wieder aufnehmen.

Der 33-jährige Schauspieler spielte den Schurken Erik „Killmonger“ Stevens in dem Marvel Cinematic Universe Blockbuster und verriet, dass er die Rolle gerne wieder spielen würde.

Sein Co-Star Chadwick Boseman, der den Titelhelden spielte, verstarb vergangenes Jahr an Krebs. Gefragt, ob Michael B. Jordan daran interessiert wäre, zu seinem Charakter für die Fortsetzung zurückkehren, zeigte er sich begeistert von der Idee: „Das ist etwas, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, aus vielen offensichtlichen Gründen. (Ich) hatte ein wirklich hartes Jahr, in dem ich jemanden verloren habe, der mir nahe stand. Und was das für das Franchise bedeutet, ist, dass es verheerend war.”

Wie eine Familie

Der ‚Just Mercy‘-Star erzählt weiter: „Aber in dieser Welt zu sein, in einem Charakter, den ich gerne gespielt habe, und mit (Autor/Regisseur) Ryan Coogler zu arbeiten und all diese guten Sachen, das ist Familie. Wir haben dort eine Familie geschaffen. Also in der Lage zu sein, wieder in dieser Welt zu sein, ist etwas, das, denke ich, immer in irgendeiner Form auf dem Tisch sein wird.”

Der Schauspieler wird auch in dem Film „Journal for Jordan“ mitspielen und ist besonders aufgeregt, dabei mit Denzel Washington zu arbeiten. Er schwärmte gegenüber „People“: „In einem Film zu spielen, bei dem Denzel Regie führt, ist ein Segen und eine tolle Lernerfahrung für mich. Und auch die Arbeit mit Chante Adams, einer sehr talentierten Schauspielerin aus Detroit, und die Möglichkeit, eine Liebesgeschichte zu erzählen und eine Person aus dem wahren Leben zu spielen.“ (Bang)