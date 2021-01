04.01.2021 08:37 Uhr

Miley Cyrus: „Ich kaufe Sex-Toys für mich – als Deko“

Miley Cyrus hat ihr Zuhause mit Sex-Spielzeugen ausstaffiert.

Die „Midnight Sky“-Sängerin ist derzeit Single, nachdem sie sich im Sommer 2020 von Cody Simpson getrennt hatte. Um sich auch alleine gut zu beschäftigen, greift die Sängerin gerne auf Hilfsmittel zurück.

Dildos als Deko

„Ich mag Sex-Toys. Ich kaufe sie für mich selbst, aber am Ende benutze ich sie für das Innen-Design. Sex und Innen-Design gehören tatsächlich zusammen“, enthüllt die 28-Jährige. „Wenn ich nach Hause komme kann ich entscheiden, welche Farbe die Couch hat. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, also wählte ich alle drei Farben aus. Und das fühlt sich wirklich gut an.“

Wie Miley Cyrus im Gespräch mit „Barstool Sports“ hinzufügt, achte sie inzwischen sehr darauf, welche Menschen sie in ihr Leben lässt.

In Beziehungen gelogen

„Die einzigen Male, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich in meinem Privatleben schauspielerte, war, als Beziehungen nicht länger für mich funktionierten. Deshalb ermutige ich Leute, logisch zu sein – versinke nicht in Emotionen, mach deine verdammte Liste, schau dir an, was jemand zu deinem Leben beiträgt und was er davon abzieht, und fälle dann eine tragende Entscheidung. Wenn du nicht glücklich bist, dann beende das Verhältnis“, so der Ratschlag der Musikerin. (Bang/KT)