Miley Cyrus: „In dem Alter hätte sich jeder ausgezogen“

Miley Cyrus hat sich für ihren berüchtigten Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2013 gerechtfertigt. Ihre Argumente wird wohl nicht jeder nachvollziehen können.

Wer erinnert sich nicht mehr daran, als die Sängerin vor sieben Jahren im Latex-BH auf der Bühne stand und an der Seite von Robin Thicke twerkte? Damit stellte Miley ein für alle Mal klar, dass sie nicht mehr der unschuldige Disney-Star war.

Sie war eben ein „sexy Bär“

Für sie sei der Auftritt mit den folgenden Schlagzeilen wie ein Weckruf gewesen. „Mir wurde klar, wie viel Aufmerksamkeit aus einem solch dummen Grund auf mir legen konnte“, erklärt die 27-Jährige. „Ich war ein sexy Bär. Ich meine, zieht sich nicht jeder in seinen 20ern an einem Punkt an wie ein sexy Bär? Ich machte nicht wirklich etwas anderes als das, was auf College-Halloween-Partys passiert.“

Medienrummel bot ihr eine Plattform

Der Medienrummel habe sie überrascht, zugleich betrachtete sie es als große Chance. „Mir wurde die Macht meiner Plattform klar und wie viele Leute ich zum Reden bringen konnte. Und ich dachte ‚Was, wenn sich dieses Reden in Konversationen entwickelt? Gesunde Diskussionen, Leute, die gehört werden'“, schildert Miley in der Radioshow „Karson & Kennedy Talk with Famous People“.

Miley Cyrus sorgt nach wie vor für Schlagzeilen

Die „Midnight Sky“-Interpretin könne allerdings bis heute nicht verstehen, wieso ihr Auftritt so derart aufgebauscht wurde. „Ist es wirklich so bedeutend, dass ich mich auszog und als Teddybär verkleidete?“, fragte sie. Allerdings sorgt die Skandalnudel auch heute, rund sieben Jahre später noch regelmäßig für Schlagzeilen.

Seit Kurzem wieder Single

In ihrer Insta-Story har die Künstlerin zuletzt ein Foto hochgeladen, auf dem sie nackt vor dem Spiegel posierte. Lediglich ihre Intimzonen wurden dabei verdeckt. Nach der Trennung von ihrem Freund Cody Simpson im August, zieht sich Miley also nicht mehr für ihren Ex, sondern für ihre Follower aus.

