21.08.2020 21:00 Uhr

Miley Cyrus: „Slide Away“ handelt nicht von Liam Hemsworth

Miley Cyrus soll das Lied "Slide Away" noch vor ihrer Trennung geschrieben haben, somit handelt der Song nicht von der plötzlichen Scheidung von ihrem Ex-Mann.

Es wurde viel darüber spekuliert, dass die „Wrecking Ball“-Interpretin den Song „Slide Away“ am Ende ihrer Ehe mit Liam Hemsworth verfasste, in dem es auch so scheint, als ob sie das Abbrennen ihres Hauses vorausgesagt hätte.

Vor der Trennung geschrieben

In einem Gespräch mit Zane Lowe für „Apple Music“ enthüllte die Schönheit: „Ich schrieb ‚Slide Away‘ noch vor meiner Trennung. Ich verfasste ‚Slide Away‘ im Februar des Jahres davor. Und ich beschwöre diese Sachen herauf.“

Und weiter: „Also, wisst ihr was? Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, meine Sprache dafür zu nutzen, mich selbst zu lieben, und wirklich das zu entwerfen, was meine Realität sein sollte. Weil ich sonst das Gegenteil davon kreiere. Ich brannte mit meinen Worten mein Haus ab. Gestern habe ich noch darüber gesprochen, dass die Dinge, auf die man sich konzentriert, auch bestimmen, wie man sich fühlt.”

Acht Monate verheiratet

Die Scheidung von Miley und Liam wurde am 10. August 2019 bestätigt, als ein Repräsentant der Musikerin enthüllte, dass sich das Paar darauf einigte, getrennte Wege zu gehen.

Die beiden Stars lernten sich 2010 bei den Dreharbeiten von „Mit Dir an meiner Seite“ kennen und lieben. Im Dezember 2018 folgte die Hochzeit, doch nach knapp acht Monaten Ehe bestätigte der 30-jährige Schauspieler im August vergangenen Jahres die Trennung von Miley.

Er hat sein Leben umgekrempelt

Liam Hemsworth nahm die Trennung zum Anlass sein Leben umzukrempeln. Ein Insider plaudert gegenüber ‚E! News‘ aus: „Liam ist froh, dass er weitergezogen ist und jetzt ein völlig anderes Leben führt.“

Und weiter: „Die Art und Weise, wie die Dinge zwischen ihnen endeten, passte [ihm] nicht gut, und er war traurig über all das. Er brauchte Zeit, um sich mit dem Ende ihrer Beziehung abzufinden und alles zu verarbeiten.“

Album über Ex?

Miley Cyrus wird wohl ein Album über die Trennung von ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth herausbringen. Obwohl sich Miley kurz danach bereits in neue Beziehungen gestürzt hat, ging es ihr nach dem Liebes-Aus wohl alles andere als gut, was sie angeblich zu neuen Songs über ihren Verflossenen inspiriert hat.