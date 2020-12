01.12.2020 11:30 Uhr

Millie Bobby Brown und das Problem aufdringliche Fans

Millie Bobby Brown ist mit ihren 16 Jahren bereits ein Weltstar. Doch das bringt nicht nur schönes mit sich, wie sie nun erfahren musste: Ein Fan belästigte sie beim Einkaufen,

Obwohl sie erst 16 Jahre alt ist, ist sie schon eine von den ganz großen: Schauspielerin und Business-Frau Millie Bobby Brown. Nicht nur hat sie eine der Hauptrollen in „Stranger Things“, einem riesigen Netflix-Erfolg, gespielt, sondern hat sie auch ihre eigene Beauty-Marke gegründet. Auf Instagram folgen ihr knapp 40 Millionen Menschen. Klar, dass Millie also des öfteren in der Öffentlichkeit erkannt wird. Ein Fan ging nun aber zu weit.

Belästigung beim Shoppen

Auch Promis sind nur Menschen und haben ein Recht auf Privatsphäre. Einige Fans scheinen das schnell mal zu vergessen. So ist es auch Millie passiert, wie sie in einem Instagram-Video teilte. Mit Tränen in den Augen berichtet die „Stranger Things“-Darstellerin über ein bestürzendes Erlebnis am Wochenende. Als sie nach Weihnachtsgeschenken shoppte, wurde sie von einem weiblichen Fan gefragt, ob er sie filmen durfte. Die Schauspielerin verneinte, doch ihre junge Anhängerin zückte trotzdem ihre Handykamera.

Millie ist auch nur ein Mensch

„Ich bin ein menschliches Wesen. Es regt mich einfach auf, wenn Leute versuchen, Grenzen zu überschreiten“, offenbarte die 16-Jährige sichtlich emotional. Ein Foto wäre für sie in Ordnung gewesen, doch ein Video war ihr in diesem Moment einfach zu viel. Dass ihre Bitte nicht respektiert wurde, kann sie immer noch nicht fassen. „Ich mache dieses Video um zu sagen, dass ihr anderen mehr Respekt zeigen müsst. Egal wer sie sind oder was sie machen: Zeigt Respekt“, appellierte Millie an ihre Follower.

Es geht ihr aber gut

In einer späteren Nachricht beruhigte Millie ihre besorgten Fans und erklärte, dass es ihr gut gehe. „Aber in diesem Moment war ich emotional, weil ich mich nicht wohl fühlte und nicht respektiert wurde. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen und offen deine Meinung zu sagen. Ich liebe euch. Seid nett zueinander!“, so die Botschaft des jungen Stars.

Schweres Jahr für Millie

Bereits im November ging es Millie nicht gut und sie trauerte öffentlich auf Instagram um ihre Großmutter: „Derzeit finde ich keine Wörter, die Sinn ergeben. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl ich das hier beschrieben soll. Verlust ist etwas so Komplexes. Ich kann nicht aufhören zu weinen“. Ihre Oma starb an Alzheimer. (Bang/AKo)