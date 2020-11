21.11.2020 09:20 Uhr

Miranda Kerr schwärmt von der Neuen ihres Ex Orlando Bloom: „Ich liebe Katy!“

Miranda Kerr freut das Liebesglück von Orlando Bloom und sie schwärmt von Katy Perry.

Sechs Jahre lang waren das australische Model und Orlando Bloom ein Paar, 2011 kam ihr Sohn Flynn zur Welt. 2013 folgte die Trennung. Mittlerweile haben beide Stars ein neues Liebesglück gefunden. Miranda ist mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel zusammen, während der ‚Herr der Ringe‘-Darsteller mit Katy Perry liiert ist.

Eine, die Orlando glücklich macht

Inzwischen haben auch mehr Kinder ihr Familienglück vervollständigt. Bei so viel Patchwork ist natürlich viel Respekt und Toleranz gefragt – doch für die Victoria’s Secret-Schönheit ist das gar kein Problem. „Ich liebe Katy und bin so glücklich, dass Orlando jemanden gefunden hat, der sein Herz so glücklich macht. Denn am Ende des Tages gibt es nichts wichtigeres, als dass Flynn einen glücklichen Vater und eine glückliche Mutter hat. Ich bin einfach so dankbar, dass Orlando und Katy einander gefunden haben und ich bin so dankbar, dass ich meinen wundervollen Ehemann gefunden habe“, freut sich die 37-Jährige Miranda Kerr in der ‚Drew Barrymore Show‘.

Gegenseitiger Respekt

Sie schätze sich glücklich, dass jeder in ihrer Familie so kompromissbereit sei.

„Wir respektieren einander sehr und wenn es besondere Anlässe gibt, in denen wir zusammen sein müssen, finden wir zusammen eine Lösung und Kompromisse. Wir fragen uns ‚Was ist das Beste für unsere ganze Familie?‘ Aber wir denken wirklich stets daran, was das Beste für Flynn ist und ich denke, am Ende des Tages ist das am wichtigsten“, berichtet der Star. (Bang/KT)