19.09.2020 10:03 Uhr

Nach Trennung: Miyabi Kawai zurück im Kinderzimmer

Zuhause ist es doch am schönsten. Deshalb lebt Miyabi Kawai seit der Trennung auch wieder bei ihren Eltern.

Nach der Trennung von Langzeit-Freund Manuel Cortez ging es für Miyabi Kawai erst einmal zurück ins eigene Kinderzimmer – mit 46 Jahren!

Miyabi Kawai: „Es ist ein Segen“

Ja, richtig gehört: Miyabi wohnt seitdem wieder bei ihren Eltern. Das verriet sie jetzt in einem „Vox“-Interview: „Wie das bei Trennungen manchmal so ist, muss man dann den Wohnort verlassen oder relativ schnell wechseln und dann braucht man ne Lösung. Ich war zeitweilig in Hotels, und dann musste auch mein Zeug irgendwo hin.“ Und wie fühlt es sich an, wieder bei den Eltern zu wohnen? Die 46-Jährige: „Ich glaube, das klingt immer so nach einem Rückschritt. Die Erfahrung hat aber eigentlich gezeigt, dass es eher ein Segen ist.“

Quelle: instagram.com

Trennung nach 15 Jahren: Manuel war der Initiator

Die ehemalige „Schrankalarm“-Moderatorin und der „Verliebt in Berlin“-Star waren ganze 15 Jahre ein Paar. Vor rund einem Jahr kam der überraschende Split, der – wie Miyabi in einem Video preisgab – offenbar von Manuel ausging. In dem Clip sagte die Modeexpertin: „Heute ist die Meldung offiziell gegangen, dass Manuel und ich getrennt sind. Es ist offiziell. Wir haben uns einvernehmlich getrennt nach fast 15 Jahren, auch wenn er der Initiator war.“

Miyabi ist ihren Eltern unglaublich dankbar

Kurz nach der Trennung folgte dann der nächste Tiefschlag für Miyabi: Sie hatte ein Loch im Dickdarm, der Bauchinnenraum war entzündet und eine Blutvergiftung hätte sie beinahe das Leben gekostet. Nur eine Notoperation konnte sie retten. Doch die Folgen machten ihr lange Zeit zu schaffen. Umso dankbarer ist die 46-Jährige, dass ihre Eltern ihr zur Seite standen: „Ich brauchte einen Platz, wo ich dauerhaft sein kann. Dass ich da überhaupt Eltern habe, die ich dann anrufen kann und die sagen „Klar komm her“, das ist ein Geschenk.“

Quelle: instagram.com

„Man bleibt irgendwie doch immer Kind“

Und wie ist es so, zurück im eigenen Kinderzimmer? „Ich hab ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern“, so Kawai. „Ich darf hier 46 sein und habe meine Freiheiten.“

Trotzdem habe sie hier und da neue Angewohnheiten entwickeln müssen: „Ich muss nicht um 21 Uhr zuhause sein, aber ich melde mich schon, wenn es mal später wird.“ Aber so ist es eben. Egal wie erwachsen man auch ist, Zuhause wird man doch immer wieder Mamas kleines Mädchen: „Es gibt Momente, in denen man merkt, man bleibt irgendwie doch immer Kind.“ Und: Inzwischen hat Miyabi auch verraten, dass sie nach Manuel wieder bereit für einen neuen Mann ist! (Bang/KUT)