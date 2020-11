16.11.2020 11:18 Uhr

Natascha Ochsenknecht: Das sagt sie zu Cheyennes früher Schwangerschaft!

Natascha Ochsenknecht reagiert mit Humor auf die Schwangerschaft ihrer Tochter Cheyenne. Im Alter von 20 Jahren erwartet der Ochsenknecht-Sprössling sein erstes Baby – ein „absolutes Wunschkind“, wie sie gegenüber der "Bild am Sonntag" klarstellte.

Ihre Mutter Natascha Ochsenknecht kommentierte die süßen Baby-News mit einem witzigen Spruch auf Instagram. „Genau dann, wenn eine Mutter denkt, sie wäre mit der Arbeit fertig, wird sie Oma“, postete sie ironisch und fügte die Animation einer tanzenden Großmutter hinzu.

„Ich will früh schwanger werden“

Im „VIPstagram“ von RTL ließ sich Natascha etwas ernstere Worte zur Schwangerschaft ihrer Tochter entlocken. Ihr sei schon immer klar gewesen, dass Cheyenne die erste in der Familie sein würde, die ihr ein Enkelkind schenken würde – noch vor ihren älteren Geschwistern Wilson Gonzalez (30) und Jimi Blue (28).

„Ich habe mich sehr gefreut und sie hat immer gesagt, ‚Ich will früh schwanger werden‘. Sie hat einen tollen Freund und ein tolles Umfeld. Wir sind alle glücklich“, erklärte sie.

Ihre Brüder beneiden sie

„Alle sind neidisch, gerade auch die Brüder, dass sie die erste ist.“ Lange wird es nicht mehr dauern, bis die hübsche Blondine ihr Baby in den Armen halten kann: Sie befindet sich bereits im sechsten Monat. Und bisher könnte ihre Schwangerschaft nicht reibungsloser verlaufen.

„Mir geht es gut, ich hatte keine Übelkeit, kein Erbrechen, nur etwas Kopfschmerzen. Da habe ich die Gene von Mama. Die hatte in ihren Schwangerschaften gar nichts“, freute sich Cheyenne.

„Mein Freund will viele Kinder“

Und weiter: „Das Baby war geplant. Wir wissen, auf was wir uns einlassen“, so die werdende Mutter. Heiraten wollen sie und ihr Freund „erstmal nicht. Ich will auf meiner Hochzeit feiern. Deswegen haben wir gesagt: erstmal das Kind.“ Geschwister für den Nachwuchs seien aber nicht ausgeschlossen: „Mein Freund will viele Kinder.“

Mutter Natascha und Vater Uwe seien unter der ersten gewesen, die vom Familienglück ihrer Tochter erfahren durften. „Ich habe meinem Papa einen Umschlag mit einem Test und einem Strampler geschenkt, genau wie meiner Mama. Beide hatten Tränen in den Augen, weil sie sich so gefreut haben“, erklärt die 20-Jährige.

Zukunft in Österreich

Cheyenne Ochsenknecht ist seit eineinhalb Jahren mit ihrem Freund zusammen, das Paar wohnt mittlerweile in Österreich. „Tatsächlich wollten wir irgendwann nach Österreich ziehen. Durch das Baby haben wir uns entschieden, das direkt zu machen. Hier ist es so schön, wir haben direkt einen Wald und gute Luft“, schwärmt sie.

Und familiäre Unterstützung ist ganz nah. Natascha Ochsenknecht hat indes ihren Zweitwohnsitz nach Österreich verlagert. Sie wohnt ein Stockwerk über den werdenden Eltern. (Bang/Spot)