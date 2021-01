04.01.2021 19:40 Uhr

Nicholas Hoult muss nackt über langen Palastflur

Nicholas Hoult musste seinem Gehirn "einen Streich spielen", um eine Nacktszene für "The Great" zu drehen.

Der 31-jährige Schauspieler gab zu, dass er bei der Vorstellung, für eine Szene in der neuen TV-Serie „ziemlich nackt“ durch einen langen Palastflur laufen zu müssen, eingeschüchtert war.

Bitte weniger Komparsen auf dem Flur

Jedoch überwand er seine Nerven, indem er hart daran arbeitete, sich selbst davon zu überzeugen, dass er halt genauso selbstbewusst war wie sein Charakter, Kaiser Peter III. von Russland. Nicholas Hoult erzählte dazu dem „Guardian Weekend“-Magazin: „Ich erinnere mich, wie ich das Skript las und sagte: ‚Aaaaargh, Tony, ich bin mir bei dieser Sache nicht sicher.‘ Denn dieser Korridor ist lang und geschäftig; die Korridore sind die Orte, an denen die Leute im Palast herumhängen. Wir hatten eine Debatte darüber, wie viele Komparsen an diesem Tag reinkommen würden. Ursprünglich waren es 70 Leute auf dem Flur. Ich sagte: ‚Können wir es auf etwa 30 runterfahren?'“

Ein Trick

Doch Nicholas verriet, wie er es schaffte, die Szene zu drehen. „Du musst den Teil deines Gehirns ausschalten, der sagt: ‚Ich will nicht nackt durch einen Korridor laufen.‘ Du musst sagen: ‚In Ordnung. Ich bin Peter. Und ich fühle mich so selbstbewusst und bin so glücklich und erleuchtet, dass ich diesen Gang nackt entlanggehen werde.‘ Es ist ein interessanter Trick, den man seinem Gehirn vorspielt.“ (Bang)