Nina Bott ist verzweifelt – alles geht schief: „Ein bisschen neben der Spur“

Nina Bott hat Probleme, eine Hebamme für ihre Hausgeburt zu finden. Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin ist bereits dreifache Mutter und derzeit schwanger mit Kind Nummer vier.

Eigentlich hatte Nina Bott geplant, den Nachwuchs daheim in Ruhe und ohne COVID-Stress zur Welt zur bringen – doch der weltweit grassierende Virus hat der Schauspielerin und Autorin einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Hebammen, die ihr bei der Hausgeburt assistieren sollten, sind nämlich beide an Corona erkrankt – und bei Nina könnten jederzeit die Wehen einsetzen. Ihre neue potentielle Hebamme lernt die Moderatorin derweil über Zoom-Anrufe kennen.

Kein Wunder, dass sie in ihrer Instagram-Story erklärt: „Ich bin seit gestern Abend ein bisschen neben der Spur.“ Wie „VIP.de“ berichtet, ist das Au-Pair nämlich auch noch krank, die Kinder streiten sich und Ninas Lebensgefährte Benjamin Baarz muss derzeit im Büro arbeiten, statt ins Home Office zu dürfen.

Sie will sich aber nicht entmutigen lassen

Die Lage im Hause Bott ist damit alles andere als ideal. Doch die 43-Jährige versucht, gelassen zu bleiben: „Wir müssen sehen, wie wir das Beste aus der Situation machen.“ Während sich die 42-jährige Nina Bott in den letzten Monaten eher bedeckt hielt, was Details über den Familienzuwachs angeht, hat sie nun bekannt gegeben, dass ihre beiden Jungs demnächst Verstärkung erhalten.

Was wohl ihre fünfjährige Tochter Luna dazu sagt? Statt die Bekanntgabe jedoch mit einem eigenen Post zu zelebrieren, entschloss sich Nina dazu, das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes als kleines Detail in einer Werbeanzeige auf Instagram zu verstecken. Auf einem Schnappschuss, der die Moderatorin in weißer Unterwäsche und passender Strickjacke zeigt, ist auf ihrer nackten Babykugel der winzige Schriftzug „Oh Boy!“ zu sehen. Ihren 178.000 Followern entging der Hinweis natürlich nicht und auf Nachfrage bestätigt Nina in den Kommentaren, dass sie demnächst ihren dritten Jungen zur Welt bringen wird.

