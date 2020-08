09.08.2020 10:41 Uhr

Olivia Munn: Ist sie schon lange wieder Single?

Olivia Munn hat sich angeblich von ihrem Freund getrennt. Die Schauspielerin und ihr Partner Tucker Roberts sollen beschlossen haben, ihre Romanze auf Eis zu legen - und das wohl schon vor einer ganzen Weile.

Laut dem Magazin „Us Weekly“ trennte sich das Paar bereits Ende 2019. Insider und Sprecher der bedien sollen die News bestätigt haben. Ein offizielles Statement gibt es jedoch nicht. Erst vor wenigen Tagen wurde hingegen berichtet, dass die 40-Jährige mit Tucker zusammengezogen sei und „total glücklich“ mit ihrem Freund sei.

Sie halten ihr Privatleben unter Verschluss

Was also wirklich dran ist an den Trennungsgerüchten, bleibt abzuwarten. Die „X-Men: Apocalypse„-Darstellerin und ihr Partner der waren stets zurückhaltend, was ihr Privatleben betraf. Erst im November letzten Jahres machten sie ihre Beziehung per Instagram offiziell. Dabei sollen sie bereits im Dezember 2018 zusammengekommen sein.

Hochzeit kommt nicht in Frage

Damals wurden die beiden gesichtet, wie sie händchenhaltend in Los Angeles herumspazierten und Silvester zusammen feierten. Heirat und Kinder stellen für die Schauspielerin jedenfalls keine große Priorität dar. „Ich kann es mir nicht vorstellen“, verriet sie 2019 gegenüber „Entertainment Tonight“.

Sie ist schon glücklich

„Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich bereits in meinem Happy End lebe. Und wenn ich Kinder haben will oder heiraten will, dann mache ich es, aber es muss zu meinem Leben beitragen, wisst ihr?“

Aus diesen Filmen kennt man sie

Olivia Munn wurde durch ihre Rollen in Filmen wie „Iron Man 2“ und „Date Night – Gangster für eine Nacht“ bekannt. Vor ihrer Beziehung mit Tucker Roberts war sie mit Footballspieler Aaron Rodgers liiert. Wenige Monate nach der Trennung, kam die Schauspielerin mit dem Unternehmer Tucker Roberts zusammen. (Bang)