Oprah Winfrey: Opa versuchte vor ihren Augen Oma zu erwürgen

28.04.2021 21:40 Uhr

Die Geschichte klingt erschütternd: Oprah Winfreys Großvater soll versucht haben, vor ihr ihre Großmutter zu erwürgen.

Die 67-jährige Moderatorin enthüllte, dass sie sich auch heutzutage beim Schlafen nicht sicher fühlen würde, weil sie ein traumatisches Kindheitserlebnis hatte, bei dem sie und ihre Oma aus dem Schlafzimmer flüchteten, da ihr Großvater während der Nacht gewalttätig wurde.

Oprah Winfreys Trauma

Bei einem anstehenden Auftritt bei „The Dr. Oz Show“, der „Entertainment Tonight“ bereits vorliegt, erzählte Oprah Winfrey: „Meine Großmutter und ich schliefen zusammen in einem Bett. Mein Großvater befand sich in einem anderen Raum. Und eines Nachts mitten in der Nacht kam mein Großvater in unseren Raum. Und ich wachte auf und er hatte seine Hände um den Hals meiner Oma gelegt und war am Herumschreien. Sie schaffte es, ihn abzuwehren und stieg über ihn hinweg. Er fiel auf den Boden. Sie steigt über ihn herüber und rennt zur Vordertür. Ich renne mit ihr aus dem Bett“, erinnert sich die weltberühmte Talkmasterin an das schlimme Erlebnis.

Der blinde Henry eilte zu Hilfe

„Es war pechschwarz und mitten in der Nacht im ländlichen Mississippi. Und dann ging sie raus auf die Veranda und fing an zu schreien, ‚Henry, Henry.‘ Da gibt es einen alten Mann, der am Ende der Straße lebte, den wir Cousin Henry nennen, er war blind“, so Oprah weiter.

Es war das erste Mal, dass Oprah öffentlich über diesen Vorfall sprach, weshalb sie beim Erzählen des traumatischen Erlebnisses sichtlich emotional wurde. „Cousin Henry kam mitten in der Nacht über die Straße gelaufen, um meiner Oma dabei zu helfen, meinen Großvater vom Boden zu heben. Und danach stellte meine Oma einen Stuhl unter die Türklinke und legte ein paar Blechdosen um den Stuhl herum. Und so haben wir dann jede Nacht geschlafen“, so Winfrey. (Bang)