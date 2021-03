Orlando Bloom hat immer noch Probleme mit der Prostata

22.03.2021 20:39 Uhr

Der britische Hollywood-Export Orlando Bloom hat bis heute mit Folgen eines Unfalls zu kämpfen.

Der 44-jährige Schauspieler brach sich den Rücken, als er vor über 20 Jahren aus einem Fenster stürzte. Zwar hat er sich davon wieder erholt, doch leidet er noch immer unter dauerhaften Gesundheitsproblemen als Folge des Sturzes, einschließlich eines dringenden Bedürfnisses zu urinieren.

„Mit 20 bin ich aus einem Fenster im vierten Stock gefallen und habe mir den Rücken gebrochen. Vier Tage lang hieß es, ich würde nie wieder laufen können, aber ich habe mich wie durch ein Wunder erholt… Seit ich mir den Rücken gebrochen habe, habe ich ein Problem mit meiner Prostata, also pinkle ich viel”, so der Hollywood-Star gegenüber dem „Guardian Weekend“-Magazin.

Und wenn es mal nicht anders geht, dann erleichtert sich Orlando Bloom eben “manchmal in der Natur.”

Mit vier Jahren als Äffchen auf der Bühne

Der „Fluch der Karibik“-Darsteller plauderte zudem aus, noch immer an lähmendem Lampenfieber zu leiden und er glaubt, dass es daher rührt, dass er als Kind vom Publikum ausgelacht wurde. Er fügt hinzu: „Als ich vier Jahre alt war, stand ich auf der Bühne und war als Affe verkleidet. Ich drehte mich um, so dass ich nicht zum Publikum blickte, und kratzte mich am Hintern, was natürlich das Haus zum Beben brachte. Das war mir peinlich. Das gab mir wahrscheinlich das Lampenfieber, mit dem ich bis heute lebe.”

Vor dem Ruhm war er glücklicher

Trotz seines jahrelangen Erfolges war Orlando – der mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr die Kinder Flynn (10) und Daisy Dove (7 Monate) mit seiner Verlobten Katy Perry hat – am glücklichsten, als er noch in der Lage war, sein Leben anonym zu führen, bevor er zu großem Ruhm gelangte.

„[Ich war am glücklichsten], als ich kurz davor war, mit den Dreharbeiten zu ‚Der Herr der Ringe‘ zu beginnen, noch vor jeder Art von Ruhm oder Berühmtheit, voller Hoffnung und Träume und Aufregung über die bevorstehenden Abenteuer.“ Dennoch würde er jetzt nichts an seinem Leben ändern wollen. (Bang)