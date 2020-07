Montag, 20. Juli 2020 09:10 Uhr

Orlando Bloom sucht immer noch verzweifelt nach seinem süßen Hundchen

Orlando Bloom fühlt sich bei der Suche nach seinem Hundchen machtlos. Anders gesagt: Er ist total am Boden.

‚Herr der Ringe‘-Darsteller Orlando Bloom ersucht seit Tagen verzweifelt, seinen Hund Mighty wiederzufinden, der im kalifornischen Montecito abhanden kam. Bevor er nicht weiß, wo sein geliebtes Haustier abgeblieben ist, wird Orlando wohl keine Ruhe finden, wie er nun auf Instagram verriet.

Quelle: instagram.com

Schlaflose Nächte

„Ich kann mich an keinen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, an dem ich so gebrochen war“, schreibt er auf der Fotosharing-Webseite, „Diese rohe Gefühl bestimmt mich seit Tagen und einigen schlaflosen Nächten, wenn ich daran denke, wie mein kleiner Mann da draußen verloren und verängstigt unterwegs ist. Und ich kann ihn nicht beschützen, das ist ein absoluter Albtraum.“

Öffentlicher Suchaufruf

Der 43-jährige Filmstar und Verlobter von Popstar Katy Perry hatte Ende der Woche eine öffentliche Suchaktion für seinen Hund gestartet. Damals schrieb er ebenfalls auf Instagram: „Mighty wird in Montecito, Kalifornien vermisst. Er ist gechippt und an seinem Halsband ist eine Telefonnummer. Wenn ihr ihn zu eurem ansässigen Tierarzt, einem Tierheim oder zur Polizei bringt, kann er zu mir zurückgebracht werden. Es gibt eine Belohnung. Bitte sendet mir nur tatsächliche Infos, mein Herz ist jetzt schon gebrochen. Bitte streut nicht noch Salz in die Wunde.“ (Bang)